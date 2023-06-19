براتب 11.000 ريال.. الهيئة الملكية تعلن عن حاجتها لعشرات الموظفين من حملة الثانوية فأعلى

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر 85 وظيفة شاغرة لحملة (الثانوية) فأعلى (رواتب تصل 11000 ريال) للعمل بشركات القطاع الخاص عبر برنامج التأهيل والإحلال، ووظائف شاغرة للعمل في الهيئة الملكية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التالية:

الوظائف (برنامج التأهيل والإحلال):

مهندس الحركة المرورية.

ميكانيكي معدات (وظيفتان).

مهندس مدني.

فني كهرباء.

فني تكييف تشلرات.

مهندس كهربائي.

مشغل نظام أوتوكاد.

مشغل.

إداري شؤون الموظفين.

محلل تطبيقات.

فني دعم.

فني تقنية معلومات (وظيفتان).

أخصائي اختبار اختراقات.

أخصائي إدارة مشاريع.

منسق إدارة المشاريع.

كاتب مستندات.

مهندس طرق (راتب يصل 11,000 ريال).

مهندس كهرباء (راتب يصل 11,000 ريال).

مراقب عمال طرق (راتب يصل 8,500 ريال).

مشغل حاسب آلي.

سائق معدة.

والمزيد…

وظائف (الهيئة الملكية):

أخصائي مراجعة التكاليف.

مهندس أخصائي (مدني).

مهندس أخصائي (معماري).

مدير إدارة تقنية المعلومات الصحية.

رئيس قسم دعم التقنيات الصحية بالمدينة.

رئيس قسم الصحة الرقمية.

رئيس قسم التطبيقات وذكاء الأعمال.

رئيس قسم السلامة المرورية والتصاريح.

رئيس قسم تشغيل وصيانة الاتصالات.

رئيس قسم الصيانة.

رئيس قسم السلامة.

مدير إدارة النقل والمعدات.

أخصائي تمريض.

فني جبس وتجبير.

مرمز طبي.

مسئول المواد الخطرة.

فني صحة الأسنان.

صيدلي اكلينيكي.

مهندس أجهزة طبية.

مساعد طبيب أسنان.

وغيرها…

أماكن العمل:

الجبيل، ينبع، رأس الخير، جازان.

عن البرنامج:

برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم:

من خلال الروابط التالية:

الوظائف (برنامج التأهيل والإحلال) – (اضغط هنا).

وظائف (الهيئة الملكية) – (اضغط هنا).

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