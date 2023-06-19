مناقصة لسالك.. توريد 355 ألف طن قمح إلى المملكة و6 شاحنات ستصل في هذا الموعد

تواصل – واس:

فازت شركة “سالك” إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة بالمناقصة الأولى لعام 2023 التي طرحتها الهيئة العامة للأمن الغذائي لتوريد كمية 355 ألف طن من القمح، وستصل الكمية المحددة عبر 6 شحنات إلى الموانئ المحلية خلال الفترة (أغسطس – ديسمبر 2023).

توريد 355 ألف طن قمح

وتأتي الكمية التي ستوردها “سالك” من استثماراتها الخارجية في إطار برنامج تشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج كأحد برامج تنويع مصادر شراء القمح وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة ودعم المخزونات الإستراتيجية من السلع الغذائية الأساسية.

يشار إلى أن “سالك” ورّدت أكثر من مليون ومئتي ألف طن من السلع الإستراتيجية في عام 2022م منها توريد مباشر بلغ 720 ألف طن من القمح لصالح الهيئة العامة للأمن الغذائي، كما وردت بشكل غير مباشر عبر شركاتها التابعة في مختلف القارات كمية أكثر من 300 ألف طن من القمح و 120 ألف طن من الشعير و 70 ألف طن من فول الصويا و 12 ألف طن من اللحوم الحمراء و 11 ألف طن من الأرز.

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