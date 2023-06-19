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هل تغيير الاسم في الأحوال المدنية يلزم تحديثه في حساب المواطن؟

هل تغيير الاسم في الأحوال المدنية يلزم تحديثه في حساب المواطن؟

هل تغيير الاسم في الأحوال المدنية يلزم تحديثه في حساب المواطن؟
٠٦:٠٠:١٩ م، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أجاب حساب خدمة المستفيدين على طبيعة تغيير الاسم في الأحوال المدنية وهل يلزم المستفيد بتحديثه في حساب المواطن.

تغيير الاسم في الأحوال المدنية:

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا للخدمة يستفسر فيه قائلا : ” غيرت اسمي في الأحوال المدنية، وأريد تحدثون لي بياناتي في حساب المواطن باسمي الجديد لو تكرمتم”.

وأجابت خدمة المستفيدين بالقول :” حياك الله، في حال تم تحديث بيانات الاسم في” الأحوال المدنية “سيتم تغيير الاسم تلقائياً في حساب المواطن.. نسعد بخدمتك”.

إرفاق عقد الإيجار:

كما أجاب حساب المواطن على سؤال مواطن تعذر عليه عدم قدرته إرفاق “عقد الإيجار” في التسجيل لأجل الحصول على الدعم.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا قال فيه : ” يطلع لي غير مؤهل بدون توضيح الأسباب، ولا أستطيع إرفاق عقد الإيجار ، الرجاء تزويدي برقم التواصل غير ١٩٩١٢ لعدم وجود رد من ثلاث ساعات الموظفين مشغولين؟”.

وأجابت خدمة المستفيدين بالقول :” في حال وجود عقد إيجار موحد بإمكانك التوجه إلى أيقونة ” ادارة المرفقات ” واختيار نوع المرفق ” عقد إيجار موحد ” ثم الضغط على أيقونة ” حفظ ” وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه ، نسعد بخدمتك”.

أم حاضنة:

أيضا أجاب حساب المواطن على سؤال إحدى المواطنات، بشأن إضافة ابن لها من زوجها السابق في حساب المواطن.

وكانت الزوجة قد وجهت سؤالا تستفسر فيه :” السلام عليكم أنا عندي ولد من طليقي وأنا أم حاضنة بس تزوجت وألغي حساب المواطن.. هل أقدر أخذ حساب المواطن لطفلي عمره خمس سنوات؟”.

وأجابت خدمة المستفيدين على السؤال قائلة :” عليكم السلام، في حال كانت الحالة الاجتماعية “متزوجة” يتم إضافتك كتابع في حساب رب الأسرة “الزوج”.. وبإمكانك إضافة الأبناء كتابعين واختيار صلة القرابة “تابع معال” وإرفاق المستندات المطلوبة “صك ولاية أو إثبات احتضان”.

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