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مشاهد جديدة لتحطم مروحية عسكرية أردنية
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مشاهد جديدة لتحطم مروحية عسكرية أردنية

مشاهد جديدة لتحطم مروحية عسكرية أردنية

مشاهد جديدة لتحطم مروحية عسكرية أردنية
٠٥:٢٨:٣٦ م، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو جديد نشرته وسائل إعلام أردنية، مشاهد جديدة للطائرة المحطمة بقرية رجا إحدى قرى أبونصير.

تحطم مروحية أردنية:

ويظهر الفيديو الطائرة وقد تحولت إلى حطام وسط جموع من عناصر الإنقاذ والمدنيين في المنطقة.

وحسب ما ذكرته “وكالة عمون”، فقد سقطت طائرة مروحية في أرض مفتوحة في منطقة البقعة، وأصيب طياريها.

ونقلت عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عن تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية.

وأوضح أنها هبطت اضطرارياً في منطقة البقعة دون حدوث إصابات في المدنيين.

وأضاف أنه نتج عنه تحطم الطائرة وإصابة طياريها اللذين تم إخلائهما إلى مدينة الحسين الطبية وحالتهما العامة متوسطة.

شهود عيان:

فيما أفاد شهود العيان أن عددا من المواطنين تجمهروا حول الطائرة، وسط حضور لمركبات الإسعاف والإطفاء التابعة للدفاع المدني.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطها مواطنون إخلاء إصابات من موقع الحادث.

من جانبها ناشدت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المواطنين بعدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.

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الأردن سقوط طائرة طائرة أردنية مروحية اردنية

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