وزير الخارجية: المملكة تواصل مساعيها لحل الأزمة في السودان سلميًا

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تواصل مساعيها لحل الأزمة في السودان سلميًا، مؤكدًا أن المملكة تحاول إيصال المساعدات للمحتاجين في السودان.

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وفي كلمته وزير الخارجية السعودي في المؤتمر الدولي بجنيف لدعم السودان، أكد أن الشعب السوداني يتطلع إلى دعم عاجل لمواجهة التحديات.

100 مليون دولار للدعم الإنساني بالسودان

وأوضح أن الرياض خصصت مركزا في جدة لتحويل المساعدات الإنسانية للسودان، مؤكدًا أن مركز الملك سلمان خصص 100 مليون دولار للدعم الإنساني بالسودان.

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وأضاف أن المملكة توسطت في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في السودان أكثر من مرة، مبينًا أنه سبق وقدمت المملكة مئات الأطنان من المساعدات لإغاثة الشعب السوداني.

فيما أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطوني جوتيريش، أن السودان يغرق في القتل والدمار بسرعة غير مسبوقة، وأنه يجب أن يتوقف العنف ضد عمال الإغاثة في السودان.

الأمم المتحدة: ما يحدث بالسودان جريمة ضد الإنسانية

وكشف أن استهداف المدنيين في السودان يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، 17% فقط من التمويل المطلوب للسودان هو المتاح حاليًا.

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وبين أن مؤسسات الإغاثة الدولية مستعدة لمضاعفة جهودها في السودان، داعيًا أطراف النزاع في السودان إلى الالتزام بالتهدئة والسماح بإيصال المساعدات

وأشار على أن الوضع في السودان أصبح كارثة تؤثر على دول المنطقة، وأن 2.5 مليون سوداني أجبروا على ترك منازلهم بسبب الصراع .

حزمة مساعدات للسودان بقيمة 190 مليون يورو

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الأوروبي، عن حزمة مساعدات للسودان بقيمة 190 مليون يورو.