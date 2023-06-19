البابونج يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

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يعد النظام الغذائي الصحي الطريقة الأكثر فاعلية لخفض مستويات الكوليسترول في الدم، ليس فقط ما تأكله، بل أيضًا ما تشربه قد يكون مفيدًا في تلك الحالة.

إذ قد يؤدي شرب شاي البابونج يوميًا إلى انخفاض مستويات المادة الشمعية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقًا للكيميائي وباحث الشاي، الدكتور تيم بوند.

ويرجع السبب في أن البابونج يقدم فوائد صحية للقلب إلى محتواه من مضادات الأكسدة.

قال الدكتور بوند: “إن حقن البابونج العشبية متوفرة بكثرة في الفلافون، وهو نوع من مضادات الأكسدة الفلافونويدية. تقلل الفلافونات من تخليق الكوليسترول وتزيد من نشاط مستقبلات البروتين الدهني منخفض الكثافة على الخلايا مما يعني إزالة الكوليسترول الضار من الدم”.

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البابونج يخفض نسبة الكوليسترول

ووجد بحث نُشر في مجلة “إندوكرينولوجيكال إنفيستجيشن”، أن شاي البابونج يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول المرتفعة بحوالي 18 بالمائة.

وبالنظر إلى 64 شخصًا، طلب فريق البحث من المشاركين الحصول على إما بثلاثة أكواب من شاي البابونج أو الماء الساخن يوميًا.

وأظهرت النتائج أن البابونج كان قادرًا على خفض الكوليسترول “الضار” والكوليسترول الكلي وكذلك الدهون الثلاثية، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”.

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البابنوج وأمراض القلب

بسبب هذه القدرات، يمكن أن يقلل البابنوج أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب .

قال الدكتور بوند: “لأن حقن البابونج بالأعشاب تخفض الكوليسترول، وخاصة الكوليسترول” الضار “والدهون الثلاثية دون تغيير الكوليسترول الجيد، يمكن لهذا الشاي أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب”.

وأضاف: “وجدت هذه الدراسة نفسها أيضًا انخفاضات في مستويات الأنسولين وعلامات ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم، والتي يمكن أن تسهم أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب”.

إذا لم تكن من محبي البابونج، قال خبير التغذية إن الشاي الأسود يمكن أيضًا أن يكون مناسبًا ويفيد صحة القلب والأوعية الدموية بسبب محتواه من الفلافونويد.