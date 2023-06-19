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بقيمة تجاوزت 452 مليون ريال.. 351 صفقة عقارية سجلتها الرياض اليوم (فيديو)
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بقيمة تجاوزت 452 مليون ريال.. 351 صفقة عقارية سجلتها الرياض اليوم (فيديو)

بقيمة تجاوزت 452 مليون ريال.. 351 صفقة عقارية سجلتها الرياض اليوم (فيديو)

بقيمة تجاوزت 452 مليون ريال.. 351 صفقة عقارية سجلتها الرياض اليوم (فيديو)
٠٤:٥٤:٠١ م، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت الرياض 351 صفقة عقارية خلال يوم واحد بقيمة تجاوزت 452 مليون ريال.

وارتفعت الصفقات بنحو 38 صفقة عن نفس اليوم من الأسبوع الأسبق.

وبلغت المساحة الإجمالية حوالي 167 ألف متر مربع.

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بينها “الأراضي والشقق والفلل”.. قيمة 10 صفقات عقارية في 2022

في سياق متصل، كشف تقرير لوزارة العدل عن قيمة 10 أنواع صفقات عقارية في مناطق المملكة خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصفقات السكنية 24.557.768.437 مليار ريال، والصفقات التجارية 21.506.201.989 مليار ريال.

وبحسب التقرير، تمثل إجمالي قيمة صفقات الشقق 6.849.440.308 مليارات، والأراضي الزراعية 2.149.133.181 مليار ريال، ونوع مرفق 108.339.962 ملايين ريال، والبيوت 98.064.319 مليون ريال.

وأضاف: بلغت قيمة الفلل 73.438.122 مليون ريال، ومعارض المحلات 30.124.830 مليون ريال، والمراكز التجارية 26.905.911 مليون ريال، والعمارات 18.398.174 مليون ريال، والاستراحات 4.330 ملايين ريال.

وتصدرت قطع الأراضي قيمة الصفقات العقارية للربع الرابع من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 41.667.190.160 مليار ريال، منها 23.108.378.709 مليار ريال قطع أرض سكنية، و18.500.669.839 مليار ريال قطع أراض تجارية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الرياض السعودية المملكة صفقات صفقات عقارية

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