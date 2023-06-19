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تحديث مهم لمحبي الخرائط على هواتف أندرويد

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تحديث مهم لمحبي الخرائط على هواتف أندرويد

تحديث مهم لمحبي الخرائط على هواتف أندرويد

تحديث مهم لمحبي الخرائط على هواتف أندرويد
٠٤:٣٥:١١ م، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة غوغل عن إطلاق تحديث لخدمات Google Maps، حمل معه العديد من الميزات المهمة والمفيدة للمستخدمين.

وأصبح بإمكان مستعملي Google Maps – بفضل التحديث الجديد – استخدام شريط تمرير الوقت لمعرفة أحوال الطقس على مدى اليوم، والاطلاع على حالة الازدحامات المرورية ليسهل عليهم التخطيط لرحلاتهم.

الاتجاهات سهلة

وحمل التحديث لمستخدمي الخرائط أيضا ميزة “الاتجاهات السهلة” التي قالت “غوغل” إنها ستعرض المعلومات للمستخدمين بأقل قدر من التفاصيل لتسهل عليهم عمليات البحث، كما ستساعدهم على تتبع مسار رحلتهم من شاشة القفل في أجهزتهم.

وأضيفت لخرائط غوغل مع التحديث أيضا تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إذ تسهل على المستخدمين عمليات البحث عن المطاعم أو الاماكن السياحة أو الأشياء التي يبحثون عنها في أماكن تواجدهم.

خرائط غوغل

كما طورت “غوغل” في خرائطها أيضا، ميزة العرض الغامر أو Immersive View، إذ أصبحت متاحة للاستخدام في أربع مدن إضافية هي أمستردام ودبلن وفلورنسا والبندقية، كما توسعت خدمات هذه الميزة لتشمل أكثر من 500 معلم مشهور حول العالم.

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أخبار السعودية السعودية المملكة جوجل خرائط خرائط جوجل شركة

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