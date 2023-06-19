أخبار السعودية.. خطيب عرفة والطقس بالمشاعر المقدسة وبشرى من الضمان وسكني

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، صدور الموافقة الكريمة على تولي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء، إلقاء خطبة يوم عرفه لهذا العام 1444هـ، والشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام إمامًا احتياطيًا.

انطلقت التكبيرات في أرجاء المسجد الحرام ظهر اليوم الإثنين، أول يوم في شهر ذي الحجة لعام 1444 هـ.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الاثنين، أن إجمالي أعداد المعتمرين خلال عام 2022م بلغ 24.715.307 معتمرين.

بشر المركز الوطني للأرصاد ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله باستقرار حالة الطقس والحرارة بالمشاعر المقدسة.

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

دشنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم، مركز خدمة المستفيدين، بحلته الجديدة، ضمن خطتها الشاملة لتطوير خدماتها، وتقديم خدمات مميزة، للوصول إلى معيار عالٍ من الجودة والسرعة، بجميع الخدمات التي تقدم للمستفيدين، ولتحقيق كامل الدعم والمساندة.

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، ألقت الدوريات الأمنية على عدد من المخالفين بتهمة للترويج للمخدرات بعدة مناطق.

زفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة في برنامج الضمان الاجتماعي، بشرة سارة بحلول تمويلية ميسرة للأسر المنتجة.

حدد حساب المواطن مجددًا، موعد صرف الدفعة 68 – شهر يوليو.

كشفت اتحاد الغرف السعودية، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا سجل زيادة بنسبة 41% خلال عام 2022 على أساس سنوي.

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