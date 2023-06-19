أخبار السعودية.. خطيب عرفة والطقس بالمشاعر المقدسة وبشرى من الضمان وسكني
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
من هو الشيخ يوسف بن سعيد إمام وخطيب يوم عرفة لهذا العام؟
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، صدور الموافقة الكريمة على تولي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء، إلقاء خطبة يوم عرفه لهذا العام 1444هـ، والشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام إمامًا احتياطيًا.
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.. التكبيرات تصدح في أرجاء المسجد الحرام (فيديو)
انطلقت التكبيرات في أرجاء المسجد الحرام ظهر اليوم الإثنين، أول يوم في شهر ذي الحجة لعام 1444 هـ.
“الإحصاء” تعلن إجمالي أعداد الحجاج والمعتمرين لعام 1443هـ
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الاثنين، أن إجمالي أعداد المعتمرين خلال عام 2022م بلغ 24.715.307 معتمرين.
“الأرصاد” يُبشر الحجاج باستقرار حالة الطقس والحرارة بالمشاعر المقدسة
بشر المركز الوطني للأرصاد ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله باستقرار حالة الطقس والحرارة بالمشاعر المقدسة.
هاجم رجال الأمن عدة مرات.. تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة في المنطقة الشرقية
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:
بكوادر وطنية.. “موانئ” تُعلن إطلاق مركز خدمة المستفيدين بحلته الجديدة
دشنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم، مركز خدمة المستفيدين، بحلته الجديدة، ضمن خطتها الشاملة لتطوير خدماتها، وتقديم خدمات مميزة، للوصول إلى معيار عالٍ من الجودة والسرعة، بجميع الخدمات التي تقدم للمستفيدين، ولتحقيق كامل الدعم والمساندة.
في هذه المناطق.. الدوريات الأمنية تضبط مخالفين بكميات من المخدرات
استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، ألقت الدوريات الأمنية على عدد من المخالفين بتهمة للترويج للمخدرات بعدة مناطق.
بشرى سارة من الضمان الاجتماعي بحلول تمويلية ميسرة للأسر المنتجة
زفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة في برنامج الضمان الاجتماعي، بشرة سارة بحلول تمويلية ميسرة للأسر المنتجة.
رسميا.. حساب المواطن يعلن موعد صرف دفعة يوليو
حدد حساب المواطن مجددًا، موعد صرف الدفعة 68 – شهر يوليو.
اتحاد الغرف: 43.3 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا
كشفت اتحاد الغرف السعودية، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا سجل زيادة بنسبة 41% خلال عام 2022 على أساس سنوي.
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