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تحطم مروحية عسكرية أردنية في منطقة البقعة.. التفاصيل

تحطم مروحية عسكرية أردنية في منطقة البقعة.. التفاصيل

تحطم مروحية عسكرية أردنية في منطقة البقعة.. التفاصيل
٠٤:٣٢:٢٣ م، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، عن إصابة طيارين نتيجة تحطم طائرة مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي في منطقة البقعة.

طائرة

المروحية تحطمت أثناء رحلة تدريبية

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر عسكري تأكيده تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة دون حدوث إصابات بين المدنيين.

إصابة طيارين في الحادث

وبين المصدر أنه نتج عنه تحطم الطائرة وإصابة طياريها اللذين تم إخلائهما إلى مدينة الحسين الطبية وحالتهما العامة متوسطة.

بيان عاجل من الجيش للشعب الأردني

ووفق السلطات، فقد أهابت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بالمواطنين عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.

طائرة

الكلمات الدلالية:
إصابة طيارين الأردن القوات المسلحة الأردنية تحطم طائرة مروحية سلاح الجو الملكي منطقة البقعة

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