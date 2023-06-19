بالعشرات.. “الخارجية” تُعلن عن أسماء المتقدمين الذين اجتازوا المفاضلة الوظيفية

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أعلنت وزارة الخارجية عن أسماء المتقدمين الذين اجتازوا المفاضلة الوظيفية الدبلوماسية للتعيين على وظيفة ملحق لعام 1444هـ – الدفعة الأولى.

استكمال إجراءات التعيين

وأكدت أنها تُهنئ المرشحين الـ 60، لاجتيازهم تلك المفاضلة وسف يتم التواصل معهم من خلال رسائل الـ SMS أو البريد الإلكتروني وذلك لاستكمال إجراءات التعيين، وذلك وفقاً لطريقة الاستعلام التالية:

طريقة الاستعلام:

رابط الاستعلام – (اضغط هنا).

المصدر – (اضغط هنا).

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية أسماء (60) من المتقدمين والمتقدمات الذين اجتازوا المسابقة الدبلوماسية للتعيين على وظائفها للعام 1444هـ.

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