خلال أسابيع فقط.. هذا المشروب يقلل من آلام الركبة والتهاب المفاصل

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أظهرت دراسة، أن الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات التي تحتوي عليها الفراولة يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض التهاب المفاصل المؤلم.

وعلى الرغم من عدم وجود علاج حتى الآن لالتهاب المفاصل، إلا أنه يمكن تخفيف الأعراض المزعجة التي يسببها من خلال انتهاج أسلوب حياة صحي.

وبينت الدراسة التي نشرتها مجلة “نيوترنتس”، أن مشروب الفراولة قادر على تقليل درجات آلام الركبة والالتهابات بشكل كبير لدى مرضى هشاشة العظام.

ومن خلال متابعة 17 شخصًا يعانون من التهاب المفاصل، وجه فريق البحث المشاركين لتناول مشروب الفراولة المصنوع من 50 جرامًا من مسحوق الفراولة المجفف بالتجميد والماء.

وهذا المشروب مكون من حوالي 1500 مجم من مادة البوليفينول و66 مجم من الأنثوسيانين التي تحتوي على المركبات النشطة بيولوجيًا ذات التأثير القوى المضادة للأكسدة وللالتهابات.

بعد 12 أسبوعًا من اتباع هذا النظام، سجل المشاركون انخفاضًا كبيرًا في آلام الركبة وعلامات الالتهاب، وفق ما أفادت صحيفة “إكسبريس”.

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فوائد مماثلة في التوت

وأوضحت ميس العلي، أخصائية التغذية، أن تناول التوت يمكن أن يساعد أيضًا على تخفيف آلآم المفاصل.

وإذا كنت ترغب في الحصول على كمية 50 جرامًا من الفراولة المجففة بالتجميد المستخدمة في الدراسة، فستحتاج إلى تناول 300 جرام من الفراولة النيئة ، وفقًا للخبير.

وإذا لم تكن من محبي الفراولة، يمكنك الاستفادة من أنواع التوت الأخرى.

وقالت العلي: “التوت الأزرق والتوت والفراولة أظهرت نتائج واعدة في تخفيف الآلام والالتهابات في التهاب المفاصل. هناك أيضًا بعض الأدلة على دور بوليفينول الفاكهة المحدد، مثل كيرسيتين وفلافونويد الحمضيات في الحد من أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي”.

وأضاف: “هذا التوت يتم استهلاكه بشكل شائع، مثل العنب البري والتوت والفراولة هو مصدر غني للعديد من مادة البوليفينول بما في ذلك الأنثوسيانين والكيرسيتين وأنواع مختلفة من الأحماض الفينولية”.

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