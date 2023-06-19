شاهد.. تساقط أمطار غزيرة على رجال ألمع في عسير

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء حارة ورياح نشطة، تساقطت اليوم كميات غزيرة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية على محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت رجال ألمع ومراكزها لأمطار غزيرة ورياح نشطة وسط حالة من الطقس المتقلب.

رياح مثيرة للأتربة على 6 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة، ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها.

سماء غائمة وأمطار مصحوبة برياح هابطة

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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