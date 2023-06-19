تنبيه مهم من “الصحة” بشأن ممارسة رياضة المشي استعدادا للحج

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نشرت وزارة الصحة “إنفوجراف” للتوضيح بأهمية ممارسة رياضة المشي استعدادا لموسم الحج.

4 إرشادات

ونصحت الوزارة بما يلي:

1-ممارسة الرياضة من 20 إلى 60 دقيقة باليوم.

2- ممارسة التمارين الهوائية مثل ركوب الدراجة والسباحة.

3- التدرج في بذل المجهود.

4- تمارين الإطالة (التمدد).

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4 فوائد لا تعرفها عن ممارسة رياضة المشي بانتظام

تعدّ رياضة المشي من أهم الأسباب التي تزود جسم الإنسان بالعديد من الفوائد الصحية.

4 فوائد

ومن بين الفوائد الصحية للمشي ما يلي:

1- الخسارة في ‏الوزن لمن يعاني من السمنة.

2- تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب ‏وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وتصلب الشرايين وغيرها.

3- تساعد‏ كذلك بشكل كبير على تحسين المزاج والتخلص من القلق ‏والتوتر وتحسين جودة النوم.

4- تسهم في تعزيز الصحة العامة وتحسن حياة الأفراد‏.

ممارسة المشي

واستقبلت مضامير المشاة في حائل وسط الأجواء المعتدلة مساءً مرتاديها من ممارسي رياضة المشي من جميع الأعمار من المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال العديد من الحدائق العامة التي تم تجهيزها من قبل أمانة المنطقة بمضامير وأجهزة تمارين لياقة وبناء أجسام تسهم في تعزيز الصحة العامة وتحسن حياة الأفراد ‏.

وأكد عدد من الممارسين، أن اللوحات الإرشادية في توجيه وإرشاد الممارسين إلى معرفة الأمتار التي يتم قطعها وعدد السعرات الحرارية التي تم حرقها من خلال المعادلات الرياضية المبنية على عدد الخطوات أثناء المشي قد أسهمت في تشجيع الجميع على الاستمرار في ممارسة رياضة المشي والحفاظ على مزاولتها بشكل يومي.