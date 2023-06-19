الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
البابونج يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب
بقيمة تجاوزت 452 مليون ريال.. 351 صفقة عقارية سجلتها الرياض اليوم (فيديو)
وزير الخارجية: المملكة تواصل مساعيها لحل الأزمة في السودان سلميًا
أخبار السعودية.. خطيب عرفة والطقس بالمشاعر المقدسة وبشرى من الضمان وسكني
تحديث مهم لمحبي الخرائط على هواتف أندرويد
تحطم مروحية عسكرية أردنية في منطقة البقعة.. التفاصيل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

سوق الأسهم يغلق متراجعا اليوم .. والتداولات 6.1 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق متراجعا اليوم .. والتداولات 6.1 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق متراجعا اليوم .. والتداولات 6.1 مليار ريال
٠٤:٢٥:٣٣ م، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر السوق في جلسة اليوم، على تراجع بنسبة 0.8%، ليغلق عند 11422 نقطة (-95 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.1 مليار  ريال.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، بأكثر من 1% عند 72.80 ريال، فيما أنهت أسهم والتصنيع وبترورابغ، ولوبريف، وسيرا، والمراعي، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 3 و6 %، بحسب موقع “أرقام”.
اقرأ أيضًا:

الأسهم المتراجعة

ويأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه سهما تشب والخليج للتدريب بنحو 5% و3% على التوالي عقب إعلان نتائج الربع الأول 2023.
في المقابل، ارتفع سهم الموارد للقوى البشرية، في أول جلساته بالسوق السعودي، بالنسبة القصوى عند 83.20 ريال (+19.20 ريال مقارنة بسعر الإدراج البالغ 64 ريالا.
اقرأ أيضًا:

خسائر لـ 116 شركة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا والتداولات 9.2 مليارات ريال

وبلغت التداولات على السهم نحو 514.4 ألف سهم، وبقيمة 42.5 مليون ريال، تمت عن طريق نحو 4756 صفقة، فيما ارتفع سهما أكواباور ونادك بأكثر من 4%.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأسهم السعودية المملكة سوق الأسهم

مواد ذات صلة

المزيد
هاشتاق «أذكار الصباح» يتصدر التريند.. ومغردون: بها تزداد اللذات

هاشتاق «أذكار الصباح» يتصدر التريند.. ومغردون: بها تزداد اللذات

٠٨:٣٧ ص، الثلاثاء، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
بالتفاصيل.. «الخدمة المدنية» تعلن عن 6 آلاف وظيفة تعليمية

بالتفاصيل.. «الخدمة المدنية» تعلن عن 6 آلاف وظيفة تعليمية

٠٤:٥٠ م، الجمعة، ٠٥ يونيو ٢٠١٥
“الشخص يكون ميتًا حيًا”.. طبيب يكشف أبرز مسببات “الكاتاتونيا” وأنواعها (فيديو)

“الشخص يكون ميتًا حيًا”.. طبيب يكشف أبرز مسببات “الكاتاتونيا” وأنواعها (فيديو)

١٠:١٩ ص، الخميس، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
المرور : 3 خطوات لإصدار لوحة مركبة بدل تالف

المرور : 3 خطوات لإصدار لوحة مركبة بدل تالف

٠٣:٣١ م، السبت، ٣٠ أبريل ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *