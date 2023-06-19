سوق الأسهم يغلق متراجعا اليوم .. والتداولات 6.1 مليار ريال

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أغلق مؤشر السوق في جلسة اليوم، على تراجع بنسبة 0.8%، ليغلق عند 11422 نقطة (-95 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.1 مليار ريال.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، بأكثر من 1% عند 72.80 ريال، فيما أنهت أسهم والتصنيع وبترورابغ، ولوبريف، وسيرا، والمراعي، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 3 و6 %، بحسب موقع “أرقام”.

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الأسهم المتراجعة

ويأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه سهما تشب والخليج للتدريب بنحو 5 % و3 % على التوالي عقب إعلان نتائج الربع الأول 2023.

في المقابل، ارتفع سهم الموارد للقوى البشرية، في أول جلساته بالسوق السعودي، بالنسبة القصوى عند 83.20 ريال (+19.20 ريال مقارنة بسعر الإدراج البالغ 64 ريالا.

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