سوق الأسهم يغلق متراجعا اليوم .. والتداولات 6.1 مليار ريال
تواصل – فريق التحرير:
أغلق مؤشر السوق في جلسة اليوم، على تراجع بنسبة 0.8%، ليغلق عند 11422 نقطة (-95 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.1 مليار ريال.
وتراجع سهم مصرف الراجحي، بأكثر من 1% عند 72.80 ريال، فيما أنهت أسهم والتصنيع وبترورابغ، ولوبريف، وسيرا، والمراعي، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 3 و6 %، بحسب موقع “أرقام”.
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ويأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه سهما تشب والخليج للتدريب بنحو 5% و3% على التوالي عقب إعلان نتائج الربع الأول 2023.
في المقابل، ارتفع سهم الموارد للقوى البشرية، في أول جلساته بالسوق السعودي، بالنسبة القصوى عند 83.20 ريال (+19.20 ريال مقارنة بسعر الإدراج البالغ 64 ريالا.
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وبلغت التداولات على السهم نحو 514.4 ألف سهم، وبقيمة 42.5 مليون ريال، تمت عن طريق نحو 4756 صفقة، فيما ارتفع سهما أكواباور ونادك بأكثر من 4%.