بكوادر وطنية.. “موانئ” تُعلن إطلاق مركز خدمة المستفيدين بحلته الجديدة

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دشنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم، مركز خدمة المستفيدين، بحلته الجديدة، ضمن خطتها الشاملة لتطوير خدماتها، وتقديم خدمات مميزة، للوصول إلى معيار عالٍ من الجودة والسرعة، بجميع الخدمات التي تقدم للمستفيدين، ولتحقيق كامل الدعم والمساندة.

كوادر وطنية ذات جاهزية عالية

ويقدم المركز خدماته للمستفيدين باللغتين “العربية والإنجليزية”، وتديره كوادر وطنية ذات جاهزية عالية، للتعامل الفوري مع الاتصالات الواردة،

والرد على الاستفسارات، بما يسهم في تحسين تجربة العميل ورفع مستوى الخدمات المقدمة وزيادة التواصل مع القطاع الخاص.

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واشتمل تحديث المركز بحلته المطورة على تفعيل آليات جديدة؛ لسهولة الوصول وطلب الخدمة المعنية، بما يمكن المستفيدين من تتبع التذكرة، ومعرفة تفاصيلها، وتقييم نتيجة المعالجة.

وذلك من خلال إضافة قنوات جديدة بموقع الهيئة العامة للموانئ تشمل:

“تتبع التذاكر”، “المحادثات الفورية”، “طلب معاودة الاتصال”، و”تقديم شكوى”.

تقديم الحلول والردود السريعة بجودة عالية

ويتولى المركز مهام الرد على جميع الاستفسارات، والمقترحات، الخاصة بالمتعاملين مع الهيئة، وتقديم الحلول والردود السريعة بجودة عالية؛ وذلك عبر قنواته المختلفة التالية:

وتهدف “موانئ” من خلال تطوير المركز إلى تحسين ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة،

والتسهيل على المستفيدين بجميع الأعمال والخدمات التخصصية بالموانئ السعودية والشركات العاملة بها، وذلك وفقاً لأعلى المواصفات الفنية والتقنية.

6 اتفاقيات لتنظيم الأنشطة المشتركة بـ 4 موانئ

في الوقت نفسه، أبرمت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك 6 اتفاقيات، بهدف تنظيم الأنشطة المشتركة، وتحديد مستوى الخدمة للعمليات التشغيلية وآلية أتمتتها.

وذلك في موانئ الملك عبدالعزيز بالدمام، والملك فهد الصناعي بالـجبيل، والجبيل التجاري، والملك فهد الصناعي بينبع، إضافة إلى ميناء ينبع التجاري، وميناء جازان.

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وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار العمل التكاملي والتعاوني بين الهيئة العامة للموانئ وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛

لتحديد إجراءات العمليات التشغيلية والخدمات التي تتطلب تحقيق أفضل المعايير في عملية التشغيل.

ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستيًا عالميًا

وذلك ضمن الأنظمة واللوائح التي تحكم كلا الطرفين، واتساقًا مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية،

بتعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعات الحكومية وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزًا لوجستيًا عالميًا، إلى جانب إسهامها في رفع كفاءة القدرة التنافسية.

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وتحسين بيئة الأعمال بالموانئ، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، والجهات ذات العلاقة في أعمال الموانئ، وتيسير التبادل التجاري، وترسيخ بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز التنافسية

كما تأتي هذه الاتفاقيات لتكمل سلسلة التعاون بين “موانئ” و”الزكاة والضريبة والجمارك” في تنظيم الأنشطة المشتركة، التي بدأت بتوقيع اتفاقية،

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لتحقيق الأهداف نفسها، بميناء جدة الإسلامي عام 2022م، بما يسهم في تعزيز التنافسية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة العميل بموانئ المملكة.

تعزيز دور المملكة الريادي، لقطاع النقل البحري

يُذكر أن “موانئ” أطلقت مؤخرًا “مبادرة الموانئ الذكية” بهدف أتمتة العمليات التشغيلية بالموانئ، لتأكيد تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي،

بمجال تداول البضائع وخدمة المستوردين والمصدرين، وتعزيز دور المملكة الريادي، لقطاع النقل البحري، والخدمات اللوجيستية.