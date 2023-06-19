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انخفاض جديد في أسعار النفط اليوم.. و”برنت” عند 76 دولارا للبرميل
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انخفاض جديد في أسعار النفط اليوم.. و”برنت” عند 76 دولارا للبرميل

انخفاض جديد في أسعار النفط اليوم.. و”برنت” عند 76 دولارا للبرميل

انخفاض جديد في أسعار النفط اليوم.. و”برنت” عند 76 دولارا للبرميل
٠٣:٥٢:٠٠ م، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انخفض سعر خام القياس العالمي “برنت” اليوم في التعاملات الآجلة بنسبة 0.25 %.

وتداول برميل برنت لعقود شهر يوليو عند 76.42 دولاراً أمريكياً، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط WTI بنسبة 0.26 % ، ليصل إلى 71.74 دولاراً للبرميل.

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واليوم، تخلت أسعار النفط العالمية عن مكاسبها التي حققتها الأسبوع الماضي، وتراجع خام برنت 68 سنتًا ليتم تداوله عند 75.93 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه، انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتًا إلى 71.19 دولار.

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ارتفاع خام برنت

وفي الأسبوع الماضي زاد برنت 2.4 بالمئة وارتفع خام غرب تكساس 2.3 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة الماضية، وقفزت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنسبة 1.25% بما يعادل 94 سنتًا عند 76.61 دولار للبرميل، ليحقق عقد تسليم الشهر التالي مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4%.

كما صعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 1.65% أو 1.16 دولار، ليسجل 71.78 دولار للبرميل، ويحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.3%.

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