“سعود الطبية” تحذر من الأضرار الصحية لبعض أنواع الإحرام في الحج

تواصل – واس:

وجهت مدينة الملك سعود الطبية، إرشادات توعوية ينبغي على الحجاج إتباعها خلال رحلة العمر، محذرة من الأضرار الصحية لبعض أنواع الإحرام.

وحذّرت الحجاج، من ارتداء ملابس الإحرام المصنوعة من أقمشة البوليستر في الأجواء الحارة لما قد يسببه من أضرار عدة كحساسية تلامسية.

وأوضحت أن هذه الأقمشة ينتج عنها طفح جلدي واحمرار متوسط إلى شديد وحكة في أجزاء متفرقة من الجسم خصوصًا لمن يعانون من الأكزيما.

اعتماد الأقمشة القطنية أو أقمشة الكتان

وأكدت أنه في ظل وجود الأجواء الحارة و الرطبة، فإنه تنصح باعتماد الأقمشة القطنية أو أقمشة الكتان.

وأكدت المدينة على أهمية ارتداء ملابس الإحرام المصنوعة من القطن الذي تصل نسبته إلى 100% لامتصاص حرارة ورطوبة الجسم والتأكد من خلو الإحرام من العيوب أو الثقوب.

اختبار تماسك خيوط الإحرام عن طريق الشد

وشددت على ضرورة اختبار تماسك خيوط الإحرام عن طريق الشد، مع أهمية غسل الإحرام جيدًا قبل استخدامه لإزالة جميع المواد الكيميائية، والتي تزيد من تهيج الجلد، وأيضًا يجب شراؤه من أماكن موثوقة.

أنواع الإحرام بالحج ثلاثة:

ومن المعلوم أن الإحرام بالحج يكون أحد أنواع الحج الثلاثة: “إفراد أو القِران أوالتَّمَتُّع” والتي يمكن تبسيطها حسب “إسلام أون لاين”على النحو التالي:

حج الإفراد:

وهو أن يحرم بالحج وحده فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم سعى للحج ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه، بل يبقى محرمًا حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، وإن أخَّر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس.

حج القران:

وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعًا أو يحرم بالعمرة أولاً، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، وعمل القارن كعمل المفرد سواء إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه.

حج التمتع:

وهو أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصر، فإذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله بعد ذلك.

جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة

وقد أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة لقول السيدة عائشة رضي الله عنها: “خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أَهَلَّ بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج”.

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