الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
تنبيه مهم من “الصحة” بشأن ممارسة رياضة المشي استعدادا للحج
السماح برفع الأذان عبر مكبرات الصوت في أكبر مساجد اليابان
انخفاض جديد في أسعار النفط اليوم.. و”برنت” عند 76 دولارا للبرميل
بكوادر وطنية.. “موانئ” تُعلن إطلاق مركز خدمة المستفيدين بحلته الجديدة
هاجم رجال الأمن عدة مرات.. تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة في المنطقة الشرقية
“سعود الطبية” تحذر من الأضرار الصحية لبعض أنواع الإحرام في الحج

الرئيسية

 /

/

في هذه المناطق.. الدوريات الأمنية تضبط مخالفين بكميات من المخدرات

في هذه المناطق.. الدوريات الأمنية تضبط مخالفين بكميات من المخدرات

في هذه المناطق.. الدوريات الأمنية تضبط مخالفين بكميات من المخدرات
٠٣:٢٣:٤٤ م، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، ألقت الدوريات الأمنية على عدد من المخالفين بتهمة للترويج للمخدرات بعدة مناطق.

القبض على مقيمٍ من الجنسية الهندية

وقبضت شرطة محافظة القنفذة على مقيمٍ من الجنسية الهندية لترويجه 199 كيلوجرامًا من القات المخدر.

اقرأ أيضًا:

تستهدف 1000 موقع.. حملة لضبط أنشطة السيارات وورش الصيانة بالأحساء

وبينت أن الكمية كانت مخفية داخل مركبة لنقل البضائع، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

شخص لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

وفي منطقة الرياض، قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي على مواطن لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

اقرأ أيضًا:

ضبط 244 مشروعًا مخالفًا لنظام البيع في 6 شهور

 وضبط بحوزته أسلحة ناريّة وذخيرة حيّة, وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

الصورة

شرطة  القصيـم تقبض على مروجين لمواد مخدرة

وفي القصيـم قبضت شرطة محافظة رياض الخبراء علـى مواطنين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

اقرأ أيضًا:

ضربات قاصمة.. إحباط ترويج كميات مخدرات وضبط 31 مخالفًا بعدة مناطق

وجـرى إيقافهما واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

اقرأ أيضًا:

“حج وهمي”.. ضبط 3 مصريين بمكة المكرمة وإحالتهم للنيابة العامة

 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

الصورة

 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الدوريات الأمنية؟ الرياض القصيم القنفذة المخدرات ضبط هندي مكافحة المخدرات

مواد ذات صلة

المزيد
عطل مفاجئ يضرب “واتساب” و”فيسبوك”

عطل مفاجئ يضرب “واتساب” و”فيسبوك”

١٠:٥٨ م، الجمعة، ١٦ يونيو ٢٠٢٣
«ترامب» يسقط «بايدن» أرضًا باستهدافه بكرة الجولف (فيديو ساخر)

«ترامب» يسقط «بايدن» أرضًا باستهدافه بكرة الجولف (فيديو ساخر)

٠٧:٥٠ م، الأحد، ١٩ يونيو ٢٠٢٢
5 تأثيرات للون الأصفر على حالتك النفسية .. تعرف عليها

5 تأثيرات للون الأصفر على حالتك النفسية .. تعرف عليها

٠٧:٢٠ م، الأثنين، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
من اليوم.. إلغاء شرط إجراء فحص كورونا للدخول إلى الولايات المتحدة

من اليوم.. إلغاء شرط إجراء فحص كورونا للدخول إلى الولايات المتحدة

١٠:٠٥ م، السبت، ١١ يونيو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *