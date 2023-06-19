4 شهداء فلسطينيين و62 مصابًا.. وبيان من منظمة التعاون الإسلامي

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط ٤ شهداء و٦٢ مصابًا اليوم الاثنين، جراء اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.

إدانة فلسطينية للعدوان المستمر على جنين

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن المجازر المتواصلة التي ترتكبها حكومة الاحتلال هي محاولات لتفجير المنطقة وجرها إلى العنف.

وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، عدوان الاحتلال المستمر على مدينة جنين، والذي أسفر عن استشهاد4 فلسطينيين وجرح العشرات.

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وبين أن إفلات الاحتلال المستمر من العقاب، يشجع الحكومة المتطرفة على ممارسة المزيد من القتل والهدم والترويع ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا إلى الاستمرار في التصدي لاعتداءات قوات الاحتلال، بحيث يصبح احتلاله للأرضي الفلسطينية مكلفًا.

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وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف عمليات التصعيد الإسرائيلي، والاستيطان الذي يلتهم الأرض الفلسطينية.

“التعاون الإسلامي” تدين اقتحام قوات الاحتلال لجنين

فيما أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات الحرب القائمة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قصفها المتواصل للحي الشرقي في مدينة جنين والذي أسفر عن سقوط ثلاثة شهداء، وعشرات الجرحى.

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وأعربت الأمانة العامة للمنظمة، عن إدانتها شديدة اللهجة إزاء كل ما تقترفه إسرائيل؛ القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأرض والشعب الفلسطيني، من جرائم ميدانية واستعمارية.

ووصفت المنظمة، اقتحام قوات الاحتلال اللمدينة ومخيمها وقصفها بطائرات الآباتشي، بأنها حرب عشوائية مفتوحة ضد مناطق سكنية.

العدوان يؤكد السلوك الدموي للاحتلال

ولفتت إلى أن العدوان يؤكد السلوك الدموي الذي ينتهجه الاحتلال، وتصعيده للأوضاع ضد الشعب الفلسطيني، وسعيها الدائم لتجاوز القوانين والأعراف والاتفاقات الدولية”.

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ودانت المنظمة بشدة قرار تقصير أمد إجراءات بناء المستوطنات، وما ينبني عليه من توسيع للمستوطنات وطرد للسكان الفلسطينيين من منازلهم.

في انتهاك صارخ للقانون والقرارات الدولية الذي يأتي أبرزها قرار مجلس الأمن 2334، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لوقف هذا العدوان والسياسة الاستيطانية التوسعية.