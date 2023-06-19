طبيبة توضح الإسعافات الأولية للطفل إذا أصيب بضربة شمس

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كشفت طبيبة متخصصة، عن الإسعافات والمساعدات الأولية التي يجب تقديمها للطفل المصاب بضربة شمس.

وأوضحت الدكتورة ماريا فوروتنيتسيفا، أخصائية طب الأطفال أن ضربة الشمس، هي حالة حدث عندما يتعرض رأس الطفل لأشعة الشمس لفترة طويلة، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة أنسجة الدماغ.

ضربة الشمس توسع أوعية الدماغ

وحسب “روسيا اليوم”، فقد أضافت أن ضربة الشمس توسع أوعية الدماغ وجعلها قابلة للاختراق، ما يمكن ان يؤدي إلى تورم الأنسجة وتلف الخلايا.

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وبينت أن هذه الحالة تشكل خطورة على الأطفال الصغار بصورة خاصة، لأن نظام تنظيم الحرارة لديهم لم يتطور بشكل كاف، ما يزيد من التأثير النشط لأشعة الشمس في دماغ الطفل.

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وأشارت إلى أنه عند إصابة الطفل الصغير بضربة شمس يصبح متقلب الأطوار وخاملا ويفقد الشهية ويشعر بالغثيان والتقيؤ وقد يعاني من الإسهال وترتفع درجة حرارته إلى 39-40 درجة مئوية، يصاحبها احمرار وجهه وجسمه.

الإسعافات الأولية اللازمة للطفل المصاب بضربة شمس

أما الأطفال الأكبر سنا فيشكون من الصداع وضبابية الرؤية وضيق التنفس وقد يعانون من العرق البارد.

وعن الإسعافات الأولية، كشفت أنها تتمثل في:

1 – الاتصال بسيارة الإسعاف أو أخذه إلى أقرب مستشفى.

2 – يجب أن يستلقي الطفل على ظهره مع رفع رجليه.

3 – البدء بتبريد جسمه بوضع منشفة مبللة على رأسه.

4 – يمكن إعطاؤه سوائل مثل محلول الغلوكوز أو محلول ملحي.

5 – اصطحاب الطفل إلى الظل والأفضل إلى مكان بارد “غرفة باردة”.