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“التأمينات” تكشف عن تفاصيل تسجيل الأجر بين المشترك وجهه العمل
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“التأمينات” تكشف عن تفاصيل تسجيل الأجر بين المشترك وجهه العمل

“التأمينات” تكشف عن تفاصيل تسجيل الأجر بين المشترك وجهه العمل

“التأمينات” تكشف عن تفاصيل تسجيل الأجر بين المشترك وجهه العمل
٠٢:٢٣:٥٧ م، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تفاصيل تسجيل الأجر حسب العقد المتفق عليه بين المشترك وجهه العمل.

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “يتم تسجل تفاصيل الأجر حسب العقد المتفق عليه بين المشترك وجهه العمل علمًا أن الأجر الخاضع للحسم هو( الأجر الأساسي+ بدل السكن+ العمولات والنسب المؤية من الأرباح والمبيعات)”.

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قروض لعملاء أنظمة التأمينات

وفي إفادة سابقة، قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إنها لا تقدم قروضًا لعملاء أنظمة التأمينات.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد الأشخاص يقول إنه تقدم بطلب الحصول على قرض عن الطريق البنك، لكنه يواجه نفس المشكلة منذ شهر، وهو أن موقع التأمينات معلق؟.

وردت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر”، قاءلة: نعتذر ونفيدك بأنه لايوجد دعم أو قروض مقدمة من نظام التأمينات الاجتماعية”.

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مواعيد صرف المعاش لعملاء نظام التأميات

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حددت في وقت سابقمواعيد صرف المعاش لعملاء نظام التأميات للأشهر الثلاث القادمة، بعد تبكير موعد صرف معاش شهر يوليو، نظرًا لتزامنه مع إجازة عيد الأضحى.

وقالت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “تم تقديم موعد صرف معاش شهر يوليو ٢٠٢٣م لعملاء نظام التأمينات إلى تاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٢٣م الموافق ٠٧ ذو الحجة ١٤٤٤هـ”.

ونشرت مواعيد صرف المعاش للأشهر الثلاث القادمة لعملاء نظام التأمينات الاجتماعية على النحو التالي:
شهر أغسطس – الثلاثاء 1-8-2023م
شهر سبتمبر – الخميس 31-8-2023م
شهر أكتوبر – الأحد 1-10-2023م

وأوضحت أن صرف المعاش لعملاء أنظمة التقاعد وفق الموعد المحدد مسبقًا يوم 25 من كل شهر ميلادي.

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المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسجيل الأجر بين المشترك وجهه العمل قروض لعملاء أنظمة التأمينات مواعيد صرف المعاش لعملاء نظام التأميات

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