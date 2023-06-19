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لموظف القطاع الخاص.. توضيح مهم من “الموارد البشرية” بشأن الحصول على سلفة

لموظف القطاع الخاص.. توضيح مهم من “الموارد البشرية” بشأن الحصول على سلفة

لموظف القطاع الخاص.. توضيح مهم من “الموارد البشرية” بشأن الحصول على سلفة
٠٢:٠٠:٤١ م، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “العناية بالمستفيدين” التابع للموارد البشرية مع سؤال أحد المستفيدين بشأن الحصول على سلفة.

وقال المغرد: “أنا عندي أزمة مالية وأحتاج قرض أو سلفة من البنك على راتبي. ولكن جميع البنوك ما تستقبل موظف القطاع الخاص اللي راتبه 3500 تقول لازم يكون الراتب 5000 آلف وفوق عشان نقدر نعطيك قرض”.

وردا على ذلك، قالت الوزارة: “يخضع تحديد الأجر والبدلات الى اتفاق الطرفين في عقد العمل أو ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمنشأة”

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الموارد البشرية تكشف عن أمر يجهله البعض يتسبب في إيقاف المعاش

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أمر يجهله البعض يكون سببًا في إيقاف المعاش.

الموارد البشرية:

جاء توضيح “الموارد البشرية” عبر حساب “العناية بالمستفيدين” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. ردًا على سؤال أحد المواطنين يقول ” أنا مستفيد من الضمان الاجتماعي هل يلزم لي التسجيل في منصة التوظيف هدف؟”.

سبب إيقاف الدعم:

وجاء رد الحساب كالتالي:” من أسباب إيقاف المعاش ثبوت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل ، أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة مثل صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” وما في حكمها أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة”.

شروط إثبات البحث عن عمل:

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الموارد البشرية ممثلة في برنامج الضمان الاجتماعي عن أهم شرط لإثبات جدية المستفيد في البحث عن عمل.

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أن تسجيل مستفيد الضمان الاجتماعي في طاقات يعتبر أحد وسائل إثبات جدية المستفيد في البحث عن عمل.

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