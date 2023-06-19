اتحاد الغرف: 43.3 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا

تواصل – فريق التحرير:

كشفت اتحاد الغرف السعودية، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا سجل زيادة بنسبة 41% خلال عام 2022 على أساس سنوي.

وأوضح – في إحصائية نشرها بالتزامن مع انعقاد مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا بلغ 43.3 مليار ريال (11.55 مليار دولار) في عام 2022.

حجم الصادرات

وأشار إلى أن حجم الصادرات إلى فرنسا سجل نمواً بنسبة 80%، لافتاً إلى أن فرنسا تحتل المرتبة الـ 17 للدول التي تصدر لها المملكة.

واشتملت أهم السلع المصدرة إلى فرنسا من المملكة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ووسائط نقل “مركبات”، ومركبة جوية وفضائية وأجزاءها.

المنتجات الصيدلية

وتحتل فرنسا المرتبة الـ 8 للدول التي تستورد منها المملكة، فيما تصدرت المنتجات الصيدلية ووسائط نقل “مركبات” والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل، قائمة السلع المستوردة.

وينعقد اليوم مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، والذي مر على تأسيسه 20 عاماً، عمل خلالها على دعم العلاقات الاقتصادية السعودية الفرنسية.

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