الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
طبيبة توضح الإسعافات الأولية للطفل إذا أصيب بضربة شمس
“التأمينات” تكشف عن تفاصيل تسجيل الأجر بين المشترك وجهه العمل
بشرى سارة من الضمان الاجتماعي بحلول تمويلية ميسرة للأسر المنتجة
لموظف القطاع الخاص.. توضيح مهم من “الموارد البشرية” بشأن الحصول على سلفة
رسميا.. حساب المواطن يعلن موعد صرف دفعة يوليو
توضيح مهم بشأن صرف دعم حساب المواطن للعاملين خارج المملكة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

اتحاد الغرف: 43.3 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا

اتحاد الغرف: 43.3 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا

اتحاد الغرف: 43.3 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا
٠١:٣٩:٣٢ م، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت اتحاد الغرف السعودية، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا سجل زيادة بنسبة 41% خلال عام 2022 على أساس سنوي.

وأوضح – في إحصائية نشرها بالتزامن مع انعقاد مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا بلغ 43.3 مليار ريال (11.55 مليار دولار) في عام 2022.

حجم الصادرات

وأشار إلى أن حجم الصادرات إلى فرنسا سجل نمواً بنسبة 80%، لافتاً إلى أن فرنسا تحتل المرتبة الـ 17 للدول التي تصدر لها المملكة.

واشتملت أهم السلع المصدرة إلى فرنسا من المملكة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ووسائط نقل “مركبات”، ومركبة جوية وفضائية وأجزاءها.

المنتجات الصيدلية

وتحتل فرنسا المرتبة الـ 8 للدول التي تستورد منها المملكة، فيما تصدرت المنتجات الصيدلية ووسائط نقل “مركبات” والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل، قائمة السلع المستوردة.

وينعقد اليوم مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، والذي مر على تأسيسه 20 عاماً، عمل خلالها على دعم العلاقات الاقتصادية السعودية الفرنسية.

اقرأ أيضًا:

مبادرات نوعية.. اتحاد الغرف يكشف عن ملامح مشروع تطويري شامل للجان الوطنية

الصورة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن اتحاد الغرف السعودية المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
تنبيه مهم من الموارد البشرية حول معاش الضمان الاجتماعي المطور

تنبيه مهم من الموارد البشرية حول معاش الضمان الاجتماعي المطور

٠٤:١٨ م، الأربعاء، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
شرطة الرياض: القبض على مجهول طعن لاعب كرة بوادي الدواسر (فيديو)

شرطة الرياض: القبض على مجهول طعن لاعب كرة بوادي الدواسر (فيديو)

١١:٤٢ م، الأثنين، ٠٧ ديسمبر ٢٠١٥
«التخصصات الصحية»: إيقاف تقديم الاختبارات للطب البشري والأسنان والتمريض

«التخصصات الصحية»: إيقاف تقديم الاختبارات للطب البشري والأسنان والتمريض

٠٤:١١ م، الثلاثاء، ١٤ فبراير ٢٠١٧
مليون وثمانمائة ألف حبة «كبتاجون».. هدية خامنئي ونصرالله للعراق في رمضان

مليون وثمانمائة ألف حبة «كبتاجون».. هدية خامنئي ونصرالله للعراق في رمضان

١٠:٣٧ م، الأربعاء، ٠٦ أبريل ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *