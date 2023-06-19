الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
بشرى سارة من الضمان الاجتماعي بحلول تمويلية ميسرة للأسر المنتجة
لموظف القطاع الخاص.. توضيح مهم من “الموارد البشرية” بشأن الحصول على سلفة
رسميا.. حساب المواطن يعلن موعد صرف دفعة يوليو
توضيح مهم بشأن صرف دعم حساب المواطن للعاملين خارج المملكة
اتحاد الغرف: 43.3 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا
وزير الاستثمار: منحنا 160 رخصة لشركات فرنسية.. ورؤية 2030 ضاعفت الاستثمارات

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

بشرى سارة من الضمان الاجتماعي بحلول تمويلية ميسرة للأسر المنتجة

بشرى سارة من الضمان الاجتماعي بحلول تمويلية ميسرة للأسر المنتجة

بشرى سارة من الضمان الاجتماعي بحلول تمويلية ميسرة للأسر المنتجة
٠٢:٠٢:٤٣ م، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

زفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة في برنامج الضمان الاجتماعي، بشرة سارة بحلول تمويلية ميسرة للأسر المنتجة.

وأوضح حساب الضمان الاجتماعي على “تويتر”، أنه يمكن للمواطنين الاستفادة من منصة الأسر المنتجة في بنك التنمية الاجتماعية، والحصول على حلول تمويلية ميسرة لممارسة أنشطتهم ومشاريعهم من خلال هذا الرابط.

أهم أهداف منصة الأسر المنتجة

وأضاف أن منصة الأسر المنتجة في بنك التنمية الاجتماعية، تهدف لتقديم حلول تمويلية ميسرة  للأسر المنتجة، لمساعدتهم على بناء مشاريعهم التجارية وممارستها.

وأشار إلى أن من أهم مزايا منصة الأسر المنتجة في بنك التنمية الاجتماعية، هي:

1 – مدة تمويل تصل لـ 36 شهرًا.

2 – تسهيل الممارسة التجارية للأسر المنتجة عبر حلول تمويلية ميسرة.

3 – سقف تمويل يصل لـ 50 ألف ريال مقدم عن طريق وسطاء التمويل.

وأكد أنه يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي التسجيل في المنصة واستخراج الشهادة إلكترونيًا.

ولفت إلى أن حصول مستفيدي الضمان الاجتماعي على شهادة الأسر المنتجة لا يؤثر على استحقاقهم للمعاش.

اقرأ أيضًا:

توضيح مهم من “الضمان الصحي” بشأن التبرع بالدم وأهميته

بشرى من “سكني” لمستفيدي الضمان الاجتماعي

في الوقت نفسه، زف برنامج سكني، بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي حول إمكانية الحصول على مسكن.

وأكد أن التقديم يكون من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني، وفي حال تبين ان الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم الوزارة، حيث يتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي لضمان البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد”.

اقرأ أيضًا:

الموارد البشرية تحدد إجراءات استقبال اعتراضات مستفيدي الضمان الاجتماعي

الصورة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأسر المنتجة التنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعي بشرة سارة حلول تمويلية ميسرة سكني وزارة الموارد البشرية

مواد ذات صلة

المزيد
لمواطني المملكة.. انخفاض سعر التأشيرة الإلكترونية في بريطانيا إلى 200 ريال

لمواطني المملكة.. انخفاض سعر التأشيرة الإلكترونية في بريطانيا إلى 200 ريال

٠٨:٢١ م، الأربعاء، ١١ مايو ٢٠٢٢
لماذا تزداد الإصابة بجلطات القلب في الصباح؟

لماذا تزداد الإصابة بجلطات القلب في الصباح؟

١٠:٠٥ ص، الأربعاء، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
«الأرصاد»: انتهاء الحالة المطرية على جدة بعد أمطار غير مسبوقة

«الأرصاد»: انتهاء الحالة المطرية على جدة بعد أمطار غير مسبوقة

٠٦:١٥ م، الجمعة، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
بعد بدل غلاء المعيشة.. بشارة جديدة للمواطنين على الأبواب

بعد بدل غلاء المعيشة.. بشارة جديدة للمواطنين على الأبواب

٠٤:١٤ م، الأثنين، ٢٤ ديسمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *