بشرى سارة من الضمان الاجتماعي بحلول تمويلية ميسرة للأسر المنتجة

تواصل – فريق التحرير:

زفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة في برنامج الضمان الاجتماعي، بشرة سارة بحلول تمويلية ميسرة للأسر المنتجة.

وأوضح حساب الضمان الاجتماعي على “تويتر”، أنه يمكن للمواطنين الاستفادة من منصة الأسر المنتجة في بنك التنمية الاجتماعية، والحصول على حلول تمويلية ميسرة لممارسة أنشطتهم ومشاريعهم من خلال هذا الرابط.

أهم أهداف منصة الأسر المنتجة

وأضاف أن منصة الأسر المنتجة في بنك التنمية الاجتماعية، تهدف لتقديم حلول تمويلية ميسرة للأسر المنتجة، لمساعدتهم على بناء مشاريعهم التجارية وممارستها.

وأشار إلى أن من أهم مزايا منصة الأسر المنتجة في بنك التنمية الاجتماعية، هي:

1 – مدة تمويل تصل لـ 36 شهرًا.

2 – تسهيل الممارسة التجارية للأسر المنتجة عبر حلول تمويلية ميسرة.

3 – سقف تمويل يصل لـ 50 ألف ريال مقدم عن طريق وسطاء التمويل.

وأكد أنه يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي التسجيل في المنصة واستخراج الشهادة إلكترونيًا.

ولفت إلى أن حصول مستفيدي الضمان الاجتماعي على شهادة الأسر المنتجة لا يؤثر على استحقاقهم للمعاش.

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بشرى من “سكني” لمستفيدي الضمان الاجتماعي

في الوقت نفسه، زف برنامج سكني، بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي حول إمكانية الحصول على مسكن.

وأكد أن التقديم يكون من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني، وفي حال تبين ان الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم الوزارة، حيث يتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي لضمان البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد”.

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