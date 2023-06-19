تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن رؤية المملكة 2030 قد أسهمت في مضاعفة الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن المملكة أصبحت وجهة سياحية عالمية.

وأضاف “الفالح” في المنتدى السعودي الفرنسي للاستثمار في باريس: “الاستثمارات الفرنسية في المملكة تواصل النمو ومنحنا 160 رخصة استثمار لشركات فرنسية تعمل بالمملكة”.

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أهداف المنتدى

ويهدف المنتدى لتمكين المسؤولين الحكوميين السعوديين والفرنسيين، وشركات القطاع الخاص، من مناقشة الفرص الاستثمارية الكبرى في القطاعات المختلفة، مع تسليط الضوء على التقدم الذي تحرزه كل دولة في خطط التنمية الاقتصادية.

ومن المقرر أن يشارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده غداً في باريس.

ويقام حفل الاستقبال الرسمي لممثلي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض – المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي – عشية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية 172 للمكتب الذي سيعقد يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023م في مدينة باريس.

ويأتي هذا الحفل ضمن إجراءات الترشيح لاستضافة “معرض الرياض إكسبو 2030”.

ويهدف إلى التعريف بجاهزية العاصمة وخططها ومشاريعها لاستضافة المعرض، تمهيدًا للتصويت لاختيار المدينة المستضيفة لهذا الحدث في اجتماع الجمعية العمومية التالي الذي سيعقد في شهر نوفمبر 2023م.