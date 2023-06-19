الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
سارع بالتقديم.. “جونز هوبكنز أرامكو” يطرح وظائف شاغرة لمختلف المؤهلات
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سارع بالتقديم.. “جونز هوبكنز أرامكو” يطرح وظائف شاغرة لمختلف المؤهلات

سارع بالتقديم.. “جونز هوبكنز أرامكو” يطرح وظائف شاغرة لمختلف المؤهلات

سارع بالتقديم.. “جونز هوبكنز أرامكو” يطرح وظائف شاغرة لمختلف المؤهلات
١٢:٤٩:٣٧ م، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

أخصائي تقنية المعلومات.

محلل موارد بشرية.

جراح عام ، جراحة المسالك البولية.

استشاري تكنولوجيا المختبرات الطبية – كيمياء.

فني مساعد طب الأسنان IRC.

مهندس كهرباء.

جراح الأوعية الدموية.

خبير صحة صناعية.

جراح الصدر.

مستشار الصحة العقلية المتقدم.

مستشار مساعد للصحة العقلية.

كبار طبيب الجرعات.

أخصائي أعمال – تخطيط.

معالج الجهاز التنفسي المشارك – الأحساء.

أخصائي التخدير.

طبيب عام ، الأشعة.

استشاري فيزيائي طبي.

مساعد منسق الحالة – المرضى الداخليون.

أخصائي علم الأمراض.

منسق المشروع.

والمزيد …

طريقة التقديم

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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