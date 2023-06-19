سارع بالتقديم.. “جونز هوبكنز أرامكو” يطرح وظائف شاغرة لمختلف المؤهلات
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية
أخصائي تقنية المعلومات.
محلل موارد بشرية.
جراح عام ، جراحة المسالك البولية.
استشاري تكنولوجيا المختبرات الطبية – كيمياء.
فني مساعد طب الأسنان IRC.
مهندس كهرباء.
جراح الأوعية الدموية.
خبير صحة صناعية.
جراح الصدر.
مستشار الصحة العقلية المتقدم.
مستشار مساعد للصحة العقلية.
كبار طبيب الجرعات.
أخصائي أعمال – تخطيط.
معالج الجهاز التنفسي المشارك – الأحساء.
أخصائي التخدير.
طبيب عام ، الأشعة.
استشاري فيزيائي طبي.
مساعد منسق الحالة – المرضى الداخليون.
أخصائي علم الأمراض.
منسق المشروع.
والمزيد …
طريقة التقديم
أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).