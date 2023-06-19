سارع بالتقديم.. “جونز هوبكنز أرامكو” يطرح وظائف شاغرة لمختلف المؤهلات

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

أخصائي تقنية المعلومات.

محلل موارد بشرية.

جراح عام ، جراحة المسالك البولية.

استشاري تكنولوجيا المختبرات الطبية – كيمياء.

فني مساعد طب الأسنان IRC.

مهندس كهرباء.

جراح الأوعية الدموية.

خبير صحة صناعية.

جراح الصدر.

مستشار الصحة العقلية المتقدم.

مستشار مساعد للصحة العقلية.

كبار طبيب الجرعات.

أخصائي أعمال – تخطيط.

معالج الجهاز التنفسي المشارك – الأحساء.

أخصائي التخدير.

طبيب عام ، الأشعة.

استشاري فيزيائي طبي.

مساعد منسق الحالة – المرضى الداخليون.

أخصائي علم الأمراض.

منسق المشروع.

والمزيد …

طريقة التقديم

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).