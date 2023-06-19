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من هو الشيخ يوسف بن سعيد إمام وخطيب يوم عرفة لهذا العام؟
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من هو الشيخ يوسف بن سعيد إمام وخطيب يوم عرفة لهذا العام؟

من هو الشيخ يوسف بن سعيد إمام وخطيب يوم عرفة لهذا العام؟

من هو الشيخ يوسف بن سعيد إمام وخطيب يوم عرفة لهذا العام؟
٠١:٠٤:١٦ م، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، صدور الموافقة الكريمة على تولي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء، إلقاء خطبة يوم عرفه لهذا العام 1444هـ، والشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام إمامًا احتياطيًا.

ورفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس شكره وتقديره لولاة الأمر حفظهم الله على جليل العناية وفائق الرعاية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة ضيوف الرحمن.

كما أزجى التهنئة العاطرة للشيخ يوسف بن سعيد بمناسبة تكليفه إمامًا وخطيبًا ليوم عرفة ودعا له بالتوفيق والسداد.

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الشيخ يوسف بن سعيد

ويشغل الشيخ يوسف بن سعيد منصب نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية منذ 27 ديسمبر 2018، وعضوية هيئة كبار العلماء منذ عام 2020.

وكان قد شغل منصب أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورئيس اللجنة العلمية لندوة الانتماء الوطني في التعليم العام “رؤى وتطلعات”.

كما شغل عضوية لجنة فحص الرسائل بالجامعة لمدة 5 أعوام، وعضوية مجلس عمادة البحث العلمي بالجامعة لمدة سنتين، وعضوية مجلس عمادة الدراسات العليا، وعضوية اللجنة العليا لندوة شهداء الواجب وواجب المجتمع، وعمل محاضرًا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1415هـ.

كما شغل منصب وكيل قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1418 – 1419هـ، وأستاذًا مساعدًا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1419هـ، ورئيسًا لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1423 – 1425هـ، وأستاذًا مشاركًا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1427هـ.

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ندوات ومحاضرات 

وللشيخ يوسف مشاركات في ندوات جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، وعدد من المحاضرات والندوات في مساجد الرياض وخارجها، إذ عمل على التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية في مجال التدريس في دورات الأئمة والخطباء.

وحصل سعيد على البكالوريوس من كلية أصول الدين بالرياض، والماجستير عن رسالته “المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية للإمام محمد بن عبدالوهاب ـ دراسة وتحقيقًا وشرحًا”، وذلك في عام 1415 هـ.

كما حصل على الدكتوراه عن رسالته “آراء الفرق الإسلامية في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهجه في عرضها ـ الجهمية والمعتزلة”، وذلك في عام 1418هـ.

وأشرف على عدد من الرسائل العلمية ومناقشتها في عدد من الجامعات، منها جامعة الإمام، وجامعة الملك سعود، وجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وكليات البنات التابعة لوزارة التربية والتعليم، وجامعة طيبة، وجامعة الدمام، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

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