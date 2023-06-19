بشرى من “المياه الوطنية” لسكان هذه المناطق

تواصل – فريق التحرير:

بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشرقي في تنفيذ 3 مشاريع إستراتيجية وحيوية في مدينة الدمام ومحافظتي الجبيل وحفر الباطن لخدماتها المائية والبيئية بمبلغ قارب المليار ومئتي مليون ريال.

وأشارت إلى أنه سيكون لهذه المشاريع الأثر البالغ في زيادة التغطية بخدمات المياه والخدمات البيئية، والارتقاء بمستوى موثوقيتها، ورفع كفاءتها التشغيلية في المدن المنفذة فيها.

وقالت شركة المياه الوطنية: “إن المشاريع الـ (3) تضمنت تنفيذ ما يزيد عن (235) ألف متر طولي من شبكات المنظومة. وسيستغرق تنفيذها فترة تتراوح من عامين إلى عامين ونصف العام”.

وبينت أن أول هذه المشاريع التي بدأت يتضمن تنفيذ شبكات المياه الإستراتيجية والتوزيع والخزانات بقيمة مالية تتجاوز (629) مليون ريال. وذلك بهدف تحسين جودة مياه الشرب بضخ المياه المحلاة لمحافظة الجبيل.

أهداف المشروع

ولفتت إلى أن المشروع يتضمن ما يلي:

1- تصميم وتوريد وتركيب خطوط أنابيب بإجمالي أطوال تزيد عن (91) ألف متر طولي.

2- تشييد (6) خزانات تشغيلية بإجمالي سعة تبلغ (158) ألف متر مكعب.

3- إنشاء (5) محطات ضخ بإجمالي طاقة إنتاجية تتجاوز (317) ألف متر مكعب في اليوم.

وذلك لخدمة أحياء: (ضاحية الملك فهد، الأحياء الشمالية والجنوبية، ووسط مدينة الجبيل، و أحياء غرناطة و الحمراء).

والتي ستفضي بتغطية المحافظة بنسبة (100%) من المياه المحلاة.

وذكرت الشركة أن ثاني المشاريع هو تنفيذ خطي طرد الفائض البحري الصاعد من محطة المعالجة الجديدة بغرب الدمام بتكلفة إجمالية تجاوزت (495) مليون ريال.

وأضافت: “جاء ذلك بهدف تصريف المياه المعالجة ثلاثياً من محطة معالجة الصرف الصحي الجديدة بغرب الدمام. والتي تخدم أحياء منطقة غرب أبو حدريه. (مخطط ضاحية الملك فهد، مخطط الفرسان، مخطط المطار، مخطط الفيصلية، وإسكان الدمام الشمالي والجنوبي).

وذلك من خلال تنفيذ خطين طرد رئيسيين من أنابيب (GRP) بقطر (1600مم) وبطول إجمالي يبلغ (55) كم.

اقرأ أيضًا:

المياه الوطنية تتيح خدمة الحد الاستهلاكي.. تعرف عليها

المشروع الثالث

وأضافت أن المشروع الثالث، بدأ تنفيذه في محافظة حفر الباطن، وخصص لتنفيذ أعمال توفير الخدمات البيئية بتكلفة مالية قاربت (70) مليون ريال.

وقالت إن الهدف هو زيادة نسبة التغطية في أحياء: (العزيزية – أبو موسي الأشعري) من خلال مد شبكات تتجاوز أطوالها (89) ألف متر طولي، وبأقطار متعددة.

وأوضحت الشركة أن هذه المشاريع تأتي امتدادًا لحزمة المشاريع التي بدء العمل في تنفيذها في المنطقة الشرقية بنهاية العام الماضي.

وشملت (11) مشروعًا بتكلفة (4.3) مليارات ريال، حيث بينت أنها ستسهم في تعزيز البُنى التحتية لمنظومة التوزيع، وضمان استمرارية كفاءة عملياتها التشغيلية في مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها.