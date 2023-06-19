هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تُكمل استعداداتها لأداء أعمالها خلال موسم حج

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أنها استكملت استعداداتها لأداء أعمالها خلال موسم الحج هذا العام.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها أكملت جاهزيتها التامة للمشاركة ضمن الأجهزة والجهات الحكومية المعنية خلال موسم الحج.

استكمال كافة التجهيزات لخدمة ضيوف الرحمن

وأضافت أن المشاركة تأتي ضمن منظومة أعمال الهيئة في الرقابة الشاملة، والتأكد من استكمال كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن، وأداء مناسكهم بكل سهولة ويسر.

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وأكدت أنها تعمل وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم الحد هذا العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، من خلال فرق عمل مختصة من منسوبي الهيئة من كافة قطاعاتها.

3319 جولة رقابية و253 تحقيقًا وإيقاف 141

في الوقت نفسه، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذي القعدة 1444 هـ.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها باشرت 3319 جولة رقابية، و253 تحقيقًا، وأوقفت نحو 141 شخصًا منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضمانية.

وأضافت أن أبرز الجرائم التي باشرتها خلال شهر ربيع الأول لهذا العام، كانت:

1 – الرشوة.

2 – التزوير.

3 – غسيل الأموال.

4 – استغلال النفوذ الوظيفي.

وأشارت إلى أنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية، بالتعاون مع:

1 – وزارة الدفاع.

2 – وزارة الداخلية.

3 – وزارة الصحة.

4 – وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأكدت أنه لحماية المال العام والحفاظ عليه، فإنها تطالب الجميع بالإسهام في سرعة الاتصال والإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري، وذلك من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية: “980” و “0114420057”.