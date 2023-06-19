توضيح مهم من الحج والعمرة بشأن تغيير المحرم

تواصل – فريق التحرير:

أتاحت وزارة الحج والعمرة، إعادة الحجز لمن يريد إجراء تغيير على الباقة المتقدم لها أو تغيير الأشخاص.

جاء ذلك ردًا على استفسار لمتقدمة للحج ترغب في إزالة “المحرم المستثنى” الذي مازال تحت المعالجة، وتضع بدلاً منه آخر له أحقية في الحج؟

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “لا توجد خاصية تغيير الباقة المتقدم لها أو تغيير الأشخاص، ولكن يمكنكم إلغاء الحجز ثم إعادة الحجز مرة آخرى حسب المقاعد المتاحة”.

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آلية إلغاء حجز أداء فريضة الحج

وكانت وزارة الحج والعمرة أوضحت آلية إلغاء حجز أداء فريضة الحج لهذا العام، في حالة تم التسجيل لأداء مناسك الحج.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: “إذا كنت مسجلًا في حج 1444هـ، وتريد إلغاء حجز أداء الحج، يمكنك ذلك مباشرة عبر موقع وزارة الحجّ والعمرة؛ أو تطبيق نسك”.

وأضافت “للحجاج من داخل المملكة المسجلين لأداء حج 1444هـ / 2023م في حال رغبتكم بإلغاء حجزكم لحج هذا العام، بإمكانكم مباشرة طلب الإلغاء عبر: موقع الوزارة : LocalHaj.Haj.Gov.sa أو تطبيق نسك دون الحاجة إلى إلغاء التصريح من منصة “أبشر”.

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