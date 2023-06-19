“الخضيري” يكشف مفاجأة حول التخسيس: لن يكون إلا بهذا الأمر

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كشف الاستشاري والطبيب المتخصص، أ.د.فهد الخضيري، أن التنحيف والتخسيس ليس بالشاي ولا بأي مركب كيميائي أو تناول عقار معين.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن التنحيف يكون بنظام متكامل وأسلوب حياة شامل، “حمية ومشي وبعض التمارين”.

أفضل الطرق التي يجب اتباعها عند التخسيس

وأضاف أن التخسيس يكون بتخفيف الأكل وتقليل المعجنات والمخبوزات والمقليات والسكريات وبشدة، أو استبدالها بخيارات صحية كالحبوب الكاملة.

وبين أن التخسيس لا يكون إلا بنظام متكامل؛ يأتي على رأس أولوياته ممارسة رياضة المشي والإكثار من تناول الخضار والورقيات والفاكهة.

وأشار في الوقت نفسه، إلى أنه لا يوجد طعام يسبب “الكرش”، مبينًا أن الكرش يكبر بسبب كثرة الأكل وحجم الوجبات الغذائية وعدم الحركة؛ وعدم صرف السعرات الحرارية التي تأكلها.

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سبب تكون دهون البطن “الكرش”

ويتكون “الكرش”، عند تحول الطعام إلى شحوم حول البطن، وأي طعام زائد عن حاجة الجسم تتناوله لابد من صرفه بالحركة والرياضة.

ولفت إلى أن مشاكل عسر الهضم وبعض أعراض سوء الهضم وارتجاع المريء أو الحموضة، قد يكون سببها سلوكيات خاطئة أو سبب بسيط وهو سوء النظام الغذائي.

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ونصح الخضيري بضرورة تغيير نوع الطعام أو طريقة الطهي وطريقة التجهيز وعدم تناول كميات كبيرة من الطعام، موصيًا بالبعد عن:

1 – الأطعمة ذات المكونات الكيميائية.

2 – السلوك الخاطئ أثناء الأكل.

3 – النوم بعد الأكل الثقيل مباشرة.

4 – نزول المخدّة أثناء النوم والاسترخاء.