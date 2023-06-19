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دراسة: الوحدة لا تؤثر على عقول الرجال فقط.. بل تضر عظامهم أيضًا!

دراسة: الوحدة لا تؤثر على عقول الرجال فقط.. بل تضر عظامهم أيضًا!

دراسة: الوحدة لا تؤثر على عقول الرجال فقط.. بل تضر عظامهم أيضًا!
١٢:٠٨:٤٦ م، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت دراسة جديدة أن الشعور بالوحدة لا يؤثر فقط على الصحة العقلية للرجال، بل قد يكون ضارًا لعظامهم أيضًا.

خلال الدراسة، عرّض الباحثون الفئران البالغة لعزلة اجتماعية – فأر واحد لكل قفص – أو سكن جماعي، مع أربعة فئران لكل قفص – لمدة أربعة أسابيع.

وتوصل الباحثون إلى أن العزلة تسببت في انخفاض كبير في جودة العظام، بما في ذلك انخفاض كثافة المعادن في العظام، في ذكور الفئران – دون الإناث.

واستنتج الباحثون أن “الفئران الذكور المعزولة لديها علامات انخفاض في إعادة تشكيل العظام ممثلة بانخفاض أعداد بانيات العظام (الخلايا التي تشكل عظامًا جديدة) والتعبير الجيني المرتبط بخلايا العظام. ومع ذلك، فقد زادت الإناث المعزولات من التعبير الجيني المرتبط بارتشاف العظم، دون أي تغيير في كتلة العظام”.

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أضرار العزلة على صحة العظام

غير أن الباحثين في الدراسة التي قدمت أمس في الاجتماع السنوي لجمعية الغدد الصماء في شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، اكتشفوا أن أضرار العزلة على صحة العظام تقتصر على الرجال دون النساء.

وقالت الدكتورة ريبيكا ماونتن، من معهد مين هيلث للبحوث في سكاربورو بولاية مين، والباحثة الرئيسة في الدراسة: “العزلة الاجتماعية هي شكل قوي من أشكال الإجهاد النفسي والاجتماعي، وهي مصدر قلق متزايد للصحة العامة، لا سيما بين كبار السن”.

وأضافت، وفقًا لصحيفة “نيويورك بوست”: “حتى قبل ظهور جائحة كوفيد – 19، الذي زاد بشكل كبير من انتشار العزلة والشعور بالوحدة، كان الباحثون قلقين بشأن تصاعد” وباء الوحدة”.

وأشارت إلى أن العزلة الاجتماعية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية، فضلاً عن المعدلات الإجمالية للمرض والوفاة.

وتابعت: “لقد أثبتت الأبحاث السريرية السابقة أن الضغوطات النفسية والاجتماعية، وما يتبعها من اضطرابات الصحة العقلية، هي عوامل خطر رئيسة لهشاشة العظام والكسور، والتي تؤثر بشكل غير متناسب على كبار السن”.

غير أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة حول هذا الموضوع.

وأضافت الدكتورة ماونتن: “هناك حاجة إلى بحث مستقبلي لفهم كيفية ترجمة هذه النتائج إلى البشر”.

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