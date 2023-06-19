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“الأرصاد” يُبشر الحجاج باستقرار حالة الطقس والحرارة بالمشاعر المقدسة

“الأرصاد” يُبشر الحجاج باستقرار حالة الطقس والحرارة بالمشاعر المقدسة

“الأرصاد” يُبشر الحجاج باستقرار حالة الطقس والحرارة بالمشاعر المقدسة
١١:٥٧:١٤ ص، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بشر المركز الوطني للأرصاد ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله باستقرار حالة الطقس والحرارة بالمشاعر المقدسة.

وتوقع محلل الطقس بمركز الأرصاد عقيل العقيل، استقرار حالة طقس خلال موسم الحج، مع استقرار درجات الحرارة التي تتراوح ما بين 43 إلى 45 درجة مئوية.

تلطيف أجواء المشاعر خاصة في عرفات

وأوضح أن الأجواء ستكون حارة بوجه عام على المشاعر المقدسة، لكن الحكومة وفرت مرشات المياه التي تقوم بتلطيف الأجواء خاصة في مشعر عرفات.

وأضاف أن درجات الحرارة تنخفض بنسبة من 5 إلى 7 درجات بسبب مرشات المياه، وسط أجواء غائمة إلى غائمة جزئيًا، على شرف منطقة مكة ومرتفعات الطائف.

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سحب ركامية بالأجواء الشرقية للمشاعر المقدسة

وأشار إلى تكون السحب الركامية والرعدية على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، حيث تتحرك هذه السحب مع رياح بطبقات الجو العليا، لتؤثر على الأجواء الشرقية من المشاعر المقدسة.

وبين أن الحالة المتوقعة تكون مصحوبة للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار، مع نسبة رطوبة معتدلة

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طقس حار على المشاعر المقدسة خلال الحج

وأمس، استعرض المركز الوطني للأرصاد الظواهر الجوية المحتملة على المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

طقس حار على المشاعر المقدسة خلال الحج

وأكد خلال استعراضه الظواهر الجوية المحتملة خلال الموسم، زيادة عدد محطات الرصد في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة.

وأعلن الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور أيمن بن سالم غلام، في مؤتمر صحفي لاستعراض الظواهر الجوية المحتملة على المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، أن التوقعات تشير إلى طقس حار على المشاعر المقدسة.

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الطقس سيكون حارًا بوجه عام على مكة

وأوضح أن التوقعات تُشير إلى أن الطقس سيكون حارًا بوجه عام على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام.

درجات الحرارة ما بين 43 لـ45 درجة مئوية

وبين أن درجات الحرارة المتوقعة  تتراوح فيه درجات الحرارة العظمة ما بين 43 لـ45 درجة مئوية، بينما تكون درجات الحرارة الصغرى بين 27 و30.

خطة تنفيذية متكاملة لمراقبة الأجواء

وأشار إلى أن المركز يعمل وفق خطة تنفيذية متكاملة لمراقبة الأجواء على مدار الساعة، إذ تشمل المشاعر المقدسة، والمدينة المنورة.

إضافة إلى المطارات والمنافذ والطرق السريعة المؤدية إليها، ويتم ذلك وفق أحدث التقنيات والبرامج الأرصادية الحديثة.

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