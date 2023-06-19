أخبار السعودية.. قضايا فساد وإجازة العيد ومخالفة العمل بالشمس واشتراطات تركيب المظلات

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذي القعدة 1444 هـ.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.

في خطوة تهدف للحد من التشوهات البصرية التي تحدثها المظلات العشوائية في شوارع المدن، وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضوابط واشتراطات فنية ومعمارية يلزم تطبيقها أمام المنازل على اختلاف أنواعها.

أعلنت شركة “سكوبا الدفاعية” عن توقيع اتفاقية لتوطين صناعة طائرات الهليكوبتر المدنية والعسكرية بالمملكة.

قالت وزارة الموارد البشرية، إن قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة مخالفة للنظام.

أعلنت 17 جهة حكومية عن حاجتها لوظائف شاغرة للمواطنين لمختلف المؤهلات من الخريجين حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس والماجستير، وذلك في عدة تخصصات ومناطق مختلفة من المملكة.

حدد برنامج سكني، ثلاثة اشتراطات قال إن على مستفيدي منتج الأرض المجانية الالتزام بها.

قال حساب المواطن، إن تغيير البيانات في “الأحوال المدنية” يتبعه تغيير تلقائي في بيانات المستفيد.

كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، عن السر وراء نضج التمور في منطقتي الشرقية والمدينة المنورة قبل بقية المناطق.

أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين، بالمملكة الأردنية، اليوم الاثنين، بيانًا مهمًا للمواطنين بشأن موعد اللقاء المعتاد مع سعادة السفير.

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