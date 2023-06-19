أخبار السعودية.. قضايا فساد وإجازة العيد ومخالفة العمل بالشمس واشتراطات تركيب المظلات
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
“نزاهة”: توقيف 141 متهمًا والتحقيق مع 253 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذي القعدة 1444 هـ.
تعرف على موعد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.
بالتفاصيل.. تعرف على ضوابط واشتراطات تركيب المظلات أمام المنازل
في خطوة تهدف للحد من التشوهات البصرية التي تحدثها المظلات العشوائية في شوارع المدن، وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضوابط واشتراطات فنية ومعمارية يلزم تطبيقها أمام المنازل على اختلاف أنواعها.
الأكبر إقليميًا.. توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الطائرات الهليكوبتر في المملكة
أعلنت شركة “سكوبا الدفاعية” عن توقيع اتفاقية لتوطين صناعة طائرات الهليكوبتر المدنية والعسكرية بالمملكة.
تحرك من “الموارد البشرية” ضد المنشآت المخالفة لمنع العمل في الشمس
قالت وزارة الموارد البشرية، إن قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة مخالفة للنظام.
فرصة العمر.. 17 جهة حكومية تُعلن عن آلاف الوظائف الشاغرة للثانوية فأعلى
أعلنت 17 جهة حكومية عن حاجتها لوظائف شاغرة للمواطنين لمختلف المؤهلات من الخريجين حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس والماجستير، وذلك في عدة تخصصات ومناطق مختلفة من المملكة.
3 اشتراطات من سكني للحاصلين على أرض مجانية
حدد برنامج سكني، ثلاثة اشتراطات قال إن على مستفيدي منتج الأرض المجانية الالتزام بها.
هل يسقط الدعم؟.. حساب المواطن يرد على مستفيد قام بتغيير اسمه!
قال حساب المواطن، إن تغيير البيانات في “الأحوال المدنية” يتبعه تغيير تلقائي في بيانات المستفيد.
سبب عجيب.. خبير طقس يكشف سر نضج التمور في الشرقية والمدينة قبل بقية المناطق
كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، عن السر وراء نضج التمور في منطقتي الشرقية والمدينة المنورة قبل بقية المناطق.
بيان مهم من سفارة المملكة في الأردن لجميع المواطنين
أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين، بالمملكة الأردنية، اليوم الاثنين، بيانًا مهمًا للمواطنين بشأن موعد اللقاء المعتاد مع سعادة السفير.
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