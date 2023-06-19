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تعرف على موعد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي
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تعرف على موعد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي

تعرف على موعد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي

تعرف على موعد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي
١١:١٦:٥٩ ص، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.

وأوضحت الوزارة اليوم الاثنين، أن إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص مدتها 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 19 /12/1444هـ، 27/7/2023.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن المادة 112 من نظام العمل تنص على أنه لكل عامل الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.

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أخبار السعودية إجازة العيد إجازة عيد الأضحى القطاع الخاص القطاع غير الربحي الموارد البشرية موعد إجازة عيد الأضحى وقفة عرفة

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