تعرف على موعد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.

وأوضحت الوزارة اليوم الاثنين، أن إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص مدتها 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 19 /12/1444هـ، 27/7/2023.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن المادة 112 من نظام العمل تنص على أنه لكل عامل الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.

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