تدشين 20 معرضًا ميدانيًا ورقميًا لإثراء تجربة ضيف الرحمن خلال موسم الحج

تواصل – واس:

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، 20 معرضًا مختلفًا خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ.

وأشار إلى أن هذه المعارض تعكس التزام الرئاسة بتطوير التجربة الإثرائية مما يعزز أهميتها ثقافيًا وإثرائيًا.

مشاركة أكثر من 40 موظفًا متخصصًا

ويشارك في إعداد وتنفيذ وإقامة هذه المعارض أكثر من 40 موظفًا متخصصًا في مجال المعارض والشرح للزوار والحجاج.

وذلك لضمان تقديم تجربة فريدة وثرية، حيث يقدمون شروحًا مفصلة ومعلومات مهمة حول المعروضات والأهمية الثقافية لهما.

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ويتوقع أن تشهد هذه المعارض إقبالًا كبيرًا من قبل الزوار والحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم لأداء فريضة الحج.

فرصة للتعرف على التراث الثقافي للحرمين

وتعتبر هذه المبادرة الرائدة فرصة للتعرف على التراث الثقافي للحرمين الشريفين وتعزيز الوعي والتفاعل بين الزوار والمشاعر المقدسة، مؤكدًا أن رسالة المعارض هي إبراز الجهود والإنجازات في الحرمين الشريفين.

تدشين 20 معرضًا ميدانيًا ورقميًا

ورفع السديس شكره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

يذكر أن معارض الحج تتكون من 20 معرضًا وهي:

1 – معرض كسوة الكعبة المشرفة.

2 – معرض زمزم الماء المبارك.

3 – معرض إثراء وشرف النسائي 2.

4 – معرض من الوصول إلى الحصول.

5 – معرض كسوة الكعبة بمشعر منى.

6 – معرض الرواق السعودي بمشعر منى.

7 – المعرض الرقمي بالمسجد الحرام.

8 – المعرض الافتراضي للرواق السعودي.

9- المعرض الافتراضي لكسوة الكعبة المشرفة.

10 – المعرض الافتراضي لترجمة خطبة عرفة.

11 – المعرض الافتراضي “آيات بينات”.

12 – المعرض الافتراضي “وأقيموا الصلاة”.

13 – معرض المخطوطات بالمسجد النبوي.

14 – معرض حكاية الماء والسقيا بمشعر عرفات.

15 – المعرض الإثرائي بمكتبة المسجد الحرام النسائي.

16 – المعرض الرقمي بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.

17 – معرض ندوة الحج الكبرى.

18 – المعرض الإثرائي بمكتبة الحرم المكي الشريف.

19 – معرض الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام.

20 – معرض المسجد النبوي بحي حراء الثقافي.

وتنوعت هذه المعارض منها ما هو خلال الموسم منذ بدايته، وأخرى عبارة عن مشاركات مع جهات حكومية في سبيل التعاون والتكامل في خدمة ضيوف الرحمن والحجاج.

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بينما توزعت في مواقع مختلفة، حيث سيتم إقامة بعض المعارض داخل المسجد الحرام والأخرى متنقلة تجوب المشاعر المقدسة.