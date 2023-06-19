الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
الأكبر إقليميًا.. توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الطائرات الهليكوبتر في المملكة
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الأكبر إقليميًا.. توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الطائرات الهليكوبتر في المملكة

الأكبر إقليميًا.. توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الطائرات الهليكوبتر في المملكة

الأكبر إقليميًا.. توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الطائرات الهليكوبتر في المملكة
١٠:٤٠:٣٣ ص، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “سكوبا الدفاعية” عن توقيع اتفاقية لتوطين صناعة طائرات الهليكوبتر المدنية والعسكرية بالمملكة.

وقالت الشركة في بيان، إن الاتفاقية تعد الأكبر من نوعها والأولى بتاريخ الشرق الأوسط، مضيفة: “نتوقع استثمارات تتجاوز 25 مليار ريال خلال 20 عاما”.

وقالت الشركة إن المشروع سيوفر أكثر من 8500 وظيفة.

نبذة عن الشركة

تأسست شركة سكوبا الدفاعية، التي تُعد من‭ ‬أبرز‭ ‬الشركات‭ ‬الدفاعية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ وهي‭ ‬مملوكة بالكامل‭ ‬لمجموعة‭ ‬عجلان‭ ‬وإخوانه‭ ‬القابضة‭‬، تماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030 التي تستهدف توطين الصناعات العسكرية في المملكة وللمساهمة في الانتاج المحلي الإجمالي.

تعمل الشركة على توفير‭ ‬الأنظمة البرية‭و ‬الجوية‭ ‬والبحرية‭ ‬المسيرة‭ ‬وأنظمة الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬المتكامل،‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬والحلول ‬الاستخباراتية،‭ ‬والذخيرة‭ ‬الموجهة.

كما تعمل شركة سكوبا مع كبار الخبراء التقنيين في العالم نحو توطين الصناعات الدفاعية في المملكة ونقلها من المستوى الحالي إلى مستويات أفضل وأعلى.

وتشارك في هذا القطاع مع اللاعبين الموجودين حالياً والإسهام بشكل جاذب وفعّال لجعل هذا القطاع مزدهراً ومتميزاً بالصناعات العسكرية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة سكوبا سكوبا الدفاعية شركة سكوبا

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