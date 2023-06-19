السلوك العدواني للأطفال.. الأسباب وطرق التعامل

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يميل الأطفال للسلوك العدواني في بعض الأحيان؛ لأنهم لم يتقنوا ممارسة ضبط النفس بعد. وغالبًا ما يفتقرون إلى مهارات الاتصال للتعبير عن أنفسهم بطريقة سلمية.

علماء النفس يعرفون السلوكيات العدوانية بأنها إجراءات تتخذ بقصد إيذاء شخص آخر. لكن في حالة الطفل، يجب أن يؤخذ الغرض منها في الاعتبار، إلى جانب النظر في عواقب أفعالهم ومقارنتها.

وحدد موقع (trainingexpress.org)، أهم الأسباب للسلوك العدواني لدى الأطفال وطرق التعامل معهم على النحو التالي:

أسباب السلوك العدواني للطفل

يمكن أن يكون السلوك العدواني لدى الأطفال علامة على مجموعة متنوعة من المشكلات الأساسية، والاضطرابات النفسية، فضلاً عن بعض المشكلات الطبية والمواقف الحياتية.

ومن ثم، فإن الخطوة الأولى في العلاج هي معرفة السبب، كما يقول علم نفس السلوك العدواني للأطفال.

وهناك أربعة عوامل نفسية يمكن أن تحفز الأطفال على السلوك العدواني، وهي:

. الغضب

تنبع الكثير من التصرفات العدوانية للطفل من نقص المعرفة بآليات المواجهة المناسبة عند الغضب.

في كثير من الأحيان، يتعرض الأطفال الصغار للتخويف في المدرسة من قبل زملائه. يتسبب عدم الاستقرار والإهانة النفسية مما يؤثر سلبيًا على المزاج. ويمكن أن يكون لأسلوب التربية القاسية تأثير نفسي سلبي على الطفل.

يعاني الأطفال الذين يعانون من ضغوط مستمرة من مشاكل الغضب، كما يؤكد علم نفس سلوك الطفل العدواني.

. الإحباط

الأطفال الذين يعانون من مشاكل في الإدراك والإعاقة الذهنية، بما في ذلك التوحد، يتسم سلوكهم بالعدوانية، نظرًا لأنهم يجدون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم.

وبالتالي، قد يصبحون عدوانيين، وعادة ما يكون ذلك بسبب صعوبة التأقلم، مما يجعلهم يشعرون بالقلق أو الانزعاج. يزداد الموقف صعوبة، كونهم لايملكون طريقة للتعبير عن أنفسهم. لذلك، فإنهم يميلون إلى الانتقاد بسبب الإحباط. وبالتالي، يمكن أن يكون العدوان أيضًا مظهرًا من مظاهر الاندفاع.

. البيئة المحيطة

يمكن أن يؤدي التعرض للعنف في المنزل والمجتمع إلى إثارة العدوان لدى الطفل.

علاوة على ذلك، ينشأ بعض الأطفال وهم يشاهدون والديهم يتشاجرون طوال الوقت. وهؤلاء عرضة للعنف والعدوان. ويجدون صعوبة في التغلب على عقبات الحياة.

ومن ثم، من الضروري أن تكون قدوة إيجابية. فإظهار التحكم العاطفي القوي وإدارة الغضب مفيد بشكل خاص في هذا الأمر.

بالإضافة إلى ذلك، علم أطفالك كيفية التعبير عن مشاعرهم، سواء كانت إيجابية أو سلبية، كاستراتيجية فعالة لإدارة الغضب في علم نفس السلوك العدواني للأطفال.

. الصدمة

يمكن للضغوط أن تدفع المراهقين إلى العنف. على سبيل المثال، بسبب حدث صادم. وعندما يصبح العنف أكثر تكرارًا، يمكن أن يشير إلى تطور مشكلة عاطفية.

الضغوط والمخاطر والعواقب التي يواجهها الأطفال تؤثر على تصرفاتهم العدوانية.

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كيف تتعامل مع السلوك العدواني السلبي عند الطفل؟

السلوك العدواني السلبي عند الطفل هو موضوع آخر متعلق بالسلوك العدواني. فهو لن ينتقدك، بل سيتوقف عن الرد عليك، مما يجعلك تشعر بالغضب والعجز.

يجد الأطفال السلبيون العدوانيون صعوبة في التواصل أو التعبير عن المشاعر. لذلك، عندما يشعرون بالغضب، فإنهم ينغلقون على أنفسهم. وبالتالي، فإن السلوك العدواني-السلبي هو طريقة متعمدة ومقنعة للتعبير عن مشاعر الغضب.

لذلك عندما يتصرف طفلك بعدوانية، من المهم التحدث معه، للقضاء على مثل هذا السلوك في مهده. دعه يعرف عواقب سلوكهم بطريقة هادئة، وأن يتعلم الاستجابة للإحباط والمشاعر المهمة الأخرى بشكل أكثر ملاءمة.

فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي يمكنك اتباعها للتعامل مع سلوك طفلك العدواني السلبي:

. حدود زمنية

تحدث إلى طفلك بهدوء، وأخبره بما سيحدث إذا لم يحاوا تحسين سلوكه. أبلغه بأن لديه حدودًا زمنية لما يجب فعله. وإذا لم ينته منها في الوقت المحدد، احصل على هاتفه أو جهاز الكمبيوتر الخاص بهم حتى يستكمل الأعمال الروتينية.

. مكافأة حسن السلوك

ملاحظة السلوك الطبيعي وغير العدواني للطفل والثناء عليه أمر ينبغي على الوالدين القيم به. أخبره بأنك فخور بهم لعمله الممتاز، مهما كانت المهمة صغيرة.

علاوة على ذلك، قل شيئًا على غرار، “يجب أن تفخر بنفسك”، لتعزيز حب الذات لأن الأطفال يحتاجون إلى التأكيد على أن والديهم فخورون بهم. وبالتالي، فإن نظام المكافأة ينمي إحساسًا داخليًا بقيمة الذات.

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. تجنب فرض السلوك العدواني

اللحظة التي تفقد فيها السيطرة على عواطفك هي اللحظة التي يشعر فيها طفلك بنجاحه. لذلك تفادي الوصول إلى تلك النقطة، والتحكم في عواطفك قدر الإمكان. ويمكن تعزيز السلوك العدواني بتأديب الطفل الذين يتصرف بعنف.

يعتقد بعض الأطفال أن الاهتمام أيًا كان حجمع أفضل من لا شيء. نتيجة لذلك، قد يؤدي الانتباه السلبي إلى تعزيز السلوك العدواني. لذا فإن السلوك الجيد من جانبه حتى لو كن صغيرًا يستحق الثناء.

أفضل استراتيجية لمنع السلوك العنيف هي توفير بيئة مستقرة. يحتاج كل طفل إلى منزل عائلي آمن مع انضباط حازم ومحب. أيضًا، يحتاج الأطفال إلى المراقبة طول الوقت.

في بعض الأحيان، قد لا يتمكن الوالدان من التعامل مع الموقف. في مثل هذه الحالات، اطلب مساعدة متخصص، أو مشورة طبيب نفسي.