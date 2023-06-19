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“إنفاذ” يُقيم 16 مزادًا علنيًا لتصفية وبيع أكثر من 200 عقارٍ في 9 مناطق

“إنفاذ” يُقيم 16 مزادًا علنيًا لتصفية وبيع أكثر من 200 عقارٍ في 9 مناطق

“إنفاذ” يُقيم 16 مزادًا علنيًا لتصفية وبيع أكثر من 200 عقارٍ في 9 مناطق
١٠:٢٨:٥٠ ص، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 16 مزادًا علنيًا, وذلك في الفترة ما بين 18 إلى 21 يونيو 2023م.

مزادات حضورية وإلكترونية في 9 مناطق

 وأوضح أن المزادات تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 224 عقارًا متنوعًا ما بين سكني، وتجاري، وزراعي وصناعي، وتقع في 9 مناطق مختلفة في المملكة، وتبدأ بـ:

1 – منطقة حائل 20 عقارًا في مزاد أريج حائل الحضوري.

2 – منطقة الجوف وبها 6 عقاراتٍ في مزاد الوسم الإلكتروني.

3 – منطقتي عسير ونجران  17 عقارًا في مزاد واحة الجنوب 2 الإلكتروني.

4 – منطقة المدينة المنورة وبها 13 عقارًا في مزاد مشارف طيبة الحضوري.

5 – منطقة القصيم وبها 54 عقارًا في مزاد مودة وسعف الإلكتروني، ومزاد إخاء الهجين.

6 – منطقة الشرقية 36 عقارًا في مزاد عقارات الأحساء، و استثمارات الدمام، ومساكن الخبر الإلكتروني.

7 – منطق الرياض، وبها 37 عقارًا في مزادات أصالة القويعية، وخزامى رماح، وتوليب الإلكتروني، وبرايت الحضوري.

8 – منطقة الحدود الشمالية، وبها 53 عقارًا في مزاد درة عرعر الإلكتروني، وكنوز القريات الحضوري.

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