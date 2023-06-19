تحرك من “الموارد البشرية” ضد المنشآت المخالفة لمنع العمل في الشمس

تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة الموارد البشرية، إن قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة مخالفة للنظام.

وطالبت المتضررين من مخالفة القرار بحظر العمل في الشمس الذي بدأ سريانه قبل أيام يتقديم بلاغ من خلال التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عبر الرابط التالي: الابستور ، الاندرويد.

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سريان القرار

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت بدؤ تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص، اعتبارًا من يوم الخميس الماضي.

ويطبق القرار بدءًا من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً اعتبارًا من الخميس 15 يونيو حتى يوم الجمعة الموافق 15 من سبتمبر المقبل.

وأعلن المدير العام للجان المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، ريان الزريقي، أن المناطق الباردة لن تكون ضمن قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس.

وقال لفضائية “الإخبارية”، إن قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لن يشمل المناطق الباردة، حيث لن تكون هناك حاجة إلى حظر العمل فيها.

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