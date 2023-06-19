الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
تعرف على موعد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي
تدشين 20 معرضًا ميدانيًا ورقميًا لإثراء تجربة ضيف الرحمن خلال موسم الحج
السلوك العدواني للأطفال.. الأسباب وطرق التعامل
استشاري: 6 أطعمة تحمي البشرة من أشعة الشمس
الأكبر إقليميًا.. توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الطائرات الهليكوبتر في المملكة
3 اشتراطات من سكني للحاصلين على أرض مجانية

الرئيسية

 /

محليات

 /

تحرك من “الموارد البشرية” ضد المنشآت المخالفة لمنع العمل في الشمس

تحرك من “الموارد البشرية” ضد المنشآت المخالفة لمنع العمل في الشمس

تحرك من “الموارد البشرية” ضد المنشآت المخالفة لمنع العمل في الشمس
١٠:٣١:٥٤ ص، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة الموارد البشرية، إن قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة مخالفة للنظام.

وطالبت المتضررين من مخالفة القرار بحظر العمل في الشمس الذي بدأ سريانه قبل أيام يتقديم بلاغ من خلال التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عبر الرابط التالي: الابستور ، الاندرويد.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. بدء تطبيق منع العمل تحت أشعة الشمس من 12 ظهرًا إلى 3 مساءً

سريان القرار

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت بدؤ تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص، اعتبارًا من يوم الخميس الماضي.

ويطبق القرار بدءًا من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً اعتبارًا من الخميس 15 يونيو حتى يوم الجمعة الموافق 15 من سبتمبر المقبل.

وأعلن المدير العام للجان المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، ريان الزريقي، أن المناطق الباردة لن تكون ضمن قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس.

وقال لفضائية “الإخبارية”، إن قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لن يشمل المناطق الباردة، حيث لن تكون هناك حاجة إلى حظر العمل فيها.

اقرأ أيضًا:

هذه المناطق مستثناة من قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

 

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أهم أخبار السعودية السعودية اليوم الطقس بالسعودية منع العمل بالشمس

مواد ذات صلة

المزيد
المملكة تستعين بالأمن النسائي خلال موسم الحج

المملكة تستعين بالأمن النسائي خلال موسم الحج

٠٩:١٨ م، السبت، ٢٢ أكتوبر ٢٠١١
اليوم.. إعلان أسماء المقبولين بـ«الوظائف الهندسية»

اليوم.. إعلان أسماء المقبولين بـ«الوظائف الهندسية»

٠٨:٤٧ ص، الأربعاء، ٠٦ ديسمبر ٢٠١٧
«الصحة»: وفاة مواطن سبعيني بـ«كورونا» في أبها

«الصحة»: وفاة مواطن سبعيني بـ«كورونا» في أبها

٠٣:٣٣ م، الخميس، ٠٧ أبريل ٢٠١٦
سفير المملكة يكشف حقيقة المواطن المتزوج بإندونيسية وله 40 ابناً

سفير المملكة يكشف حقيقة المواطن المتزوج بإندونيسية وله 40 ابناً

١٠:٢٢ ص، الثلاثاء، ٠٦ مارس ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *