توضيح مهم من “الجوازات” بشأن خدمة توصيل الوثائق بعد طباعتها إلكترونيا

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال إحدى المستفيدات بشأن خدمة توصيل الوثائق الإلكترونية بعد طباعتها إلكترونيا.

وقالت المستفيدة: “جددت إقامة لعاملة كيفية طباعة الإقامة؟.. لا يوجد خيار توصيل وثائق”.

وردا على ذلك، قالت الجوازات: “يمكنك استخدام الهوية الرقمية على الأجهزة الذكية، ولا تحتاج إلى مراجعة إدارة الجوازات لطباعة هوية مقيم”.

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لتحقيق الاستفادة القصوى.. الجوازات تستثمر التقنيات لتقديم خدماتها الإلكترونية

في وقت سابق، أوضحت مديرية الجوازات، أنها تقدم 4 خدمات إلكترونية، عبر الاستثمار في التقنيات، لتطوير خدمات الجواز السعودي، للمواطنين والمواطنات، بحيث يتم إنهاء إجراءاتهم إلكترونيا، عبر منصة “أبشر أفراد”، وذلك دون الحاجة إلى زيارة المقرات.

خدمات مقدمة إلكترونيا

وأفادت الجوازات، عبر تغريدة شاركتها حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأن الخدمات المقدمة هي:

1- إصدار الجواز الإلكتروني

2- تجديد الجواز الإلكتروني

3- تجديد الجواز الإلكتروني لأفراد الأسرة

4- إصدار الجواز الإلكتروني لأفراد الأسرة

ومن أهم الآثار المترتبة على تقديم هذه الخدمات

توفير الوقت والجهد على المستفيدين

الاستفادة القصوى من الموارد وتحقيق كفاءة الإنفاق

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