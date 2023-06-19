3 اشتراطات من سكني للحاصلين على أرض مجانية

تواصل – فريق التحرير:

حدد برنامج سكني، ثلاثة اشتراطات قال إن على مستفيدي منتج الأرض المجانية الالتزام بها.

وحددت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية في الآتي:

1-الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.

2-الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.

3-تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الإشغال

اقرا أيضًا:

4 اشتراطات.. توضيح مهم من سكني لمستفيدي البناء الذاتي

مستفيدو البناء الذاتي

وفي إفادة سابقة، حدد برنامج سكني، أربعة اشتراطات قال إن على مستفيدي البناء الذاتي الالتزام بها.

والالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي كما بين البرنامج عبر خدمة “العناية بالمستفيدين” في موقع “تويتر”، هي:

1-الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.

2-الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.

3-سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.

4-تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الاشغال.

اقرأ أيضًا:

للمطلقات.. أبرز الشروط للحصول على الدعم السكني

خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.