فرصة العمر.. 17 جهة حكومية تُعلن عن آلاف الوظائف الشاغرة للثانوية فأعلى

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أعلنت 17 جهة حكومية عن حاجتها لوظائف شاغرة للمواطنين لمختلف المؤهلات من الخريجين حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس والماجستير، وذلك في عدة تخصصات ومناطق مختلفة من المملكة.

أهم الوظائف الحكومية المتاحة حاليًا

1 – وزارة الدفاع (الكليات العسكرية للثانوية).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

2 – الديوان الملكي (للخريجين والخريجات).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

3 – وزارة الدفاع (دورة الضباط الجامعيين).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

4 – كلية الأمير سلطان العسكرية (تدريب وتوظيف).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

5 – أرامكو (برنامج التوظيف المباشر).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

6 – أرامكو (برامج التدريب للدبلوم والبكالوريوس).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

7 – وزارة الصحة (برنامج تدريب وتوظيف).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

8 – البنك المركزي (برنامج تدريب وتوظيف).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

9 – الاتصالات السعودية (برنامج تدريب وتوظيف).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

10 – جامعة الملك سعود (وظائف أكاديمية).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

11 – أمانة القصيم (وظائف على السلم العام).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

12 – جامعة الأمير سطام (وظائف أكاديمية).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

13 – مركز الملك عبدالله (تدريب وتوظيف).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

14 – جامعة الإمام عبدالرحمن (توظيف بنظام العقود).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

15 – وزارة الطاقة (وظائف حكومية).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

16 – الخطوط الحديدية “برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف”.

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

17 – الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر 1396 وظيفة.

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

طريقة التقديم

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