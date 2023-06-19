تراجع اليورو وثبات “الإسترليني”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.10.

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.22

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.81

فرنك سويسري 4.20

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أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.11.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.97

دينار كويتي 12.25

ريال عماني 9.77

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.81

فرنك سويسري 4.20

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يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى أن أسعار الفائدة ربما لا تزال بحاجة إلى الارتفاع بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام، ويتوقع المتداولون رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو.