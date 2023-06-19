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الصحة الفلسطينية: 22 مصابًا برصاص الاحتلال في جنين بينهم حالات حرجة
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الصحة الفلسطينية: 22 مصابًا برصاص الاحتلال في جنين بينهم حالات حرجة

الصحة الفلسطينية: 22 مصابًا برصاص الاحتلال في جنين بينهم حالات حرجة

الصحة الفلسطينية: 22 مصابًا برصاص الاحتلال في جنين بينهم حالات حرجة
٠٩:١٩:٥١ ص، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين، عن إصابة 22 بالرصاص بينهم خمسة بحالة حرجة، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها.

وأوضحت وزارة الصحة أن مستشفى جنين الحكومي، استقبل 7 إصابات، إحداها حرجة لفتاة أصيبت برصاصة في الرأس.

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نقل 14 إصابة إلى مستشفى ابن سينا

 ونقلت إصابة حرجة إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي، فيما نقلت 14 إصابة إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، بينها ثلاث إصابات خطيرة في الصدر والرقبة.

وحسب وكالة “وفا”، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل.

ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

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انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم جنين

ودمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه ناقل في حي الجابريات من مدينة جنين، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من مخيم جنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت منزل مصعب البرمكي في حي الجابريات، واستخدمت سكانه كدرع بشري، واعتقلت شابين خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في برقة

كما أصيب عدد من الفلسطينين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية برقة، شمال غرب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية برقة، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

فيما هاجمت مجموعة من المستوطنين، مركبات الأهالي بالحجارة، عند مدخل القرية، على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

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القدس المسجد الأقصى جرائم إسرائيل جنين فلسطين قوات الاحتلال نابلس

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