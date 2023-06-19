توضيح مهم من التأمينات بخصوص تقديم قروض للعملاء

تواصل – فريق التجرير:

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إنها لا تقدم قروضًا لعملاء أنظمة التأمينات.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد الأشخاص يقول إنه تقدم بطلب الحصول على قرض عن طريق البنك، لكنه يواجه نفس المشكلة منذ شهر، وهو أن موقع التأمينات معلق؟.

وردت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر”، قائلة: نعتذر ونفيدك بأنه لا يوجد دعم أو قروض مقدمة من نظام التأمينات الاجتماعية”.

اقرأ أيضًا:

توضيح مهم من التأمينات بخصوص الجمع بين عملين

مواعيد صرف المعاش لعملاء نظام التأمينات

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حددت في وقت سابق مواعيد صرف المعاش لعملاء نظام التأمينات للأشهر الثلاث القادمة، بعد تبكير موعد صرف معاش شهر يوليو، نظرًا لتزامنه مع إجازة عيد الأضحى.

وقالت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “تم تقديم موعد صرف معاش شهر يوليو 2023م لعملاء نظام التأمينات إلى تاريخ 25 يونيو 2023م الموافق 07 ذو الحجة 1444هـ”.

ونشرت مواعيد صرف المعاش للأشهر الثلاث القادمة لعملاء نظام التأمينات الاجتماعية على النحو التالي:

شهر أغسطس – الثلاثاء 1-8-2023م

شهر سبتمبر – الخميس 31-8-2023م

شهر أكتوبر – الأحد 1-10-2023م

وأوضحت أن صرف المعاش لعملاء أنظمة التقاعد وفق الموعد المحدد مسبقًا يوم 25 من كل شهر ميلادي.

اقرأ أيضًا:

لعملاء نظام التأمينات.. مواعيد صرف المعاش للأشهر الثلاث القادمة