انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 206 ريالات

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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في أسواق المملكة، بالمقارنة بما كانت عليه، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.03 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 216.37 ريال. اقرأ أيضًا: مؤشر الأسهم يحقق أعلى إغلاق أسبوعي والنفط والذهب يكسبان أمام تراجع الدولار

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 206.53 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.03، وعيار 14 بـ 137.69، وعيار 12 سجل 118.02 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7341 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1652 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236.033 ريال.

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أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.24 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 216.55 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 206.71 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.18، وعيار 14 بـ 137.81، وعيار 12 سجل 118.12 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7347 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1654 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236.238 ريال