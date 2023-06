لمحاربة الإجهاض.. شركة تقدم 5 آلاف دولار مكافأة لكل موظف يُنجب طفلاً

تواصل – فريق التحرير:

تقدم شركة أمريكية، مكافأة بقيمة 5 آلاف دولار لكل موظف لديه طفل، أو يكفل طفلاً في منزله، في إطار سياسة تستهدف التشجيع على الإنجاب ومحاربة الإجهاص.

وقال مايكل سيفرت، الرئيس التنفيذي ومؤسس تطبيق (PublicSq.) للأعمال التجارية لشبكة “فوكس” الأمريكية: “لقد رأينا العالم يسير في هذا الاتجاه الذي نعتقد أنه معادٍ للأسرة حقًا.

نعتقد أن الشركة في النهاية تكون قوية مثل العائلات التي قامت ببنائها، ومن ثم بالنسبة لنا، نحن شركة مؤيدة للعائلة. نحن لا نخجل من ذلك. ونحن في الواقع أكبر سوق في بلد الشركات المؤيدة للعائلة”.

وتابع: “لذلك فكرنا، ما هي أفضل طريقة للتعبير عن هذه القيمة الأساسية لمعتقداتنا من وضع بعض المال خلفها، ووضع أموالنا في مكانها الصحيح”.

وأشار سيفرت إلى أن الشركة تقدم مكافأة قدرها 5 آلاف دولار لأي موظف لديه طفل أو يتبنى طفلاً، بينما تحفز شركات أخرى مثل “أمازون”، و”إير بي إن بي”، و”تارجت”، و”باتاجونيا” موظفيها على الإجهاض.

وأوضح: “أردنا أن نغني نغمة معاكسة ونقول، دعونا في الواقع نضع 5000 دولار وراء أي من موظفينا الذين سينجبون طفلًا، أو ينجب أزواجهم طفلًا، أو سيتبنون، وسيكون هذا 5000 دولار بعد الضريبة، يمكنهم استخدامه كما يحلو لهم. تمامًا مثل “شكرًا “لكونك عضوًا رائعًا في الفريق ولتمكين أسرهم لمواصلة النمو”.

وقال سيفرت إن موظفيه لم يضيعوا الوقت في جني ثمار السياسة الجديدة، مضيفًا: “في الشهر الماضي فقط، تم الإعلان عن ثلاث حالات حمل”.

وفي أعقاب قرار المحكمة العليا في العام الماضي بإلغاء حق المرأة في الإجهاض، أعلنت العديد من الشركات عن مزايا الإجهاض احتجاجًا على القضية التاريخية.

وأعلنت “أمازون” أنها ستغطي 4 آلاف دولار في العلاجات الطبية غير المهددة للحياة، بما في ذلك عمليات الإجهاض، إذا لم تكن الإجراءات متاحة على بعد 100 ميل من مكان إقامة الموظف.

كما اتبعتها شركات أخرى معلنة عن سياسات مماثلة منذ إلغاء القضية التاريخية.

