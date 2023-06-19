سبب عجيب.. خبير طقس يكشف سر نضج التمور في الشرقية والمدينة قبل بقية المناطق

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كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، عن السر وراء نضج التمور في منطقتي الشرقية والمدينة المنورة قبل بقية المناطق.

ارتفاع درجات الحرارة على معظم المناطق

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحرارة في المنطقة الوسطى والشمالية أقل من المعدل السنوي، وأنها تميل إلى الحرارة في مجملها، وأما باقي المناطق فهي حول المعدل السنوي في درجات الحرارة.

سر نضج التمور في منطقتي الشرقية والمدينة

وأضاف أن هناك مناطق أجوائها من حارة إلى حارة جدًا، ومن هنا يمكن تفسير نضج التمور في منطقتي الشرقية والمدينة قبل المناطق الأخرى.

تمور الأحساء والمدينة في الأسواق بعد العيد

وبين أنه من المتوقع أن يشاهد المواطنون، تمور الأحساء والمدينة بشكل ملموس في الأسواق بعد عيد الأضحى لهذا العام.

أمطار غزيرة على جازان وعسير

وتوقع الحصيني، أنه حسب المراصد أن تتساقط اليوم الاثنين 1 من ذي الحجة، أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان.

كما توقع نشاط الرياح المغبرة من خفيفة لمتوسطة مع هبات شبه قوية على أجزاء من الغربية والوسطى والشرقية.

رياح مثيرة للأتربة على 6 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة، ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها.

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سماء غائمة وأمطار ورياح نشطة

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.